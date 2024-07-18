Как правильно подкармливать деревья летом — советы садоводам

Садовод, подпитывающий плодовое дерево. Фото: Pinterest

Некоторые садоводы иногда допускают серьезные ошибки при уходе за своим участком, например, добавляют неправильное количество удобрений к деревьям. Если вы хотите вырастить красивые и плодородные деревья в саду, стоит знать особенности их подкормки.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Сколько удобрений нужно плодовым деревьям

Чтобы понять, сколько вам удобрений понадобится для подкормки дерева, вам нужно вычислить одну формулу. Для этого измерьте диаметр кроны, добавьте единицу и умножьте на 3,14 — это общая площадь почвы для подкормки.

Затем умножьте полученное число на количество удобрения, которое рекомендуют в инструкции, и вы получите нужные расчеты.

Процедура подкормки дерева в саду. Фото: Backyard Boss

Каким количеством удобрений подпитывать деревья летом

Если вы весной сделали все, как следует, в своем саду, то летом можете не подкармливать деревья. Если вы не хотите вообще подкармливать деревья, посейте между рядами сидераты, выполняющие роль зеленого удобрения, или выполните залуживание сада травами.

Опытные дачники отмечают, что под самыми плодовыми деревьями в саду ничего сажать не нужно.

Подкормка приствольного круга дерева. Фото: Decorexpro

Что следует учитывать при подкормке деревьев летом

Опытные садоводы советуют учитывать интенсивность полива деревьев и количество питательных компонентов, ведь чем больше вы поливаете деревья, тем больше им нужно удобрений. Перед плановой обрезкой необходимо увеличить количество удобрений и учитывать, что молодым деревьям нужны удобрения меньшей концентрации.

Кроме того, если вы сочетаете органические и минеральные удобрения, необходимо сократить эту дозу вдвое.

Напомним, мы писали о том, зачем и как правильно поливать деревья в саду летом.

Раньше мы рассказывали о том, какие деревья в саду следует обрезать до наступления осени.

Также мы сообщали о том, как можно эффективно защитить деревья в саду от птиц.