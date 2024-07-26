Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями — советы садоводам

Молодая женщина, которая обрезает деревья в саду. Фото: Freepik

Ни одну украинскую дачу сегодня нельзя представить без больших фруктовых деревьев, которые не только украшают сад, но и дают вкусные плоды. Однако, чтобы эти плодовые деревья выросли действительно такими, как надо, за ними следует правильно ухаживать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Полив деревьев

Этот этап является одним из самых важных при выращивании плодовых деревьев в саду, ведь при правильном поливе можно обеспечить деревья нужной влагой для роста и развития. Но нужно делать это постоянно, особенно, когда на улице очень жарко.

Чтобы дольше сохранить почву влажной, следует мульчировать плодовые деревья. Это поможет задержать влагу в почве и не дать ей быстро испаряться.

Садовник, поливающий деревья. Фото: Freepik

Подкормка и обрезка веток

Летом также необходимо удобрять фруктовые деревья, чтобы обеспечить их необходимым количеством питательных компонентов. К тому же, нужно обрезать поврежденные и больные ветки деревьев, чтобы улучшить их форму и структуру, повысить уровень урожайности и не дать им быть пораженными различными болезнями.

Молодая женщина, которая обрезает дерево. Фото: Decorexpro

Защита от заболеваний и вредителей

Вредители и болезни — это большая проблема для плодовых деревьев, ведь они могут портить урожай и даже убивать растения. Чтобы защитить их от этих проблем, следует постоянно следить за внешним состоянием дерева. Если вы увидели, что дерево поражают болезни и вредители, вам необходимо:

Пользоваться биологическими методами защиты

Постоянно обрабатывать деревья от вредителей

Подкармливать растения, чтобы укрепить их иммунную систему

Регулярно обрезать больные и поврежденные ветки и листья

Садовница, которая обрабатывает плодовые деревья. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать плодовые деревья в саду летом.

Раньше мы рассказывали о том, как и зачем поливать плодовые деревья в саду летом.

Также мы сообщали о том, какие плодовые деревья следует успеть обрезать до наступления осени.