Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Полив, обрезка, подкормка и обработка — как правильно ухаживать за деревьями летом arrow

Полив, обрезка, подкормка и обработка — как правильно ухаживать за деревьями летом

26 июля 2024 03:10
Екатерина Волченко - Редактор
Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями — советы садоводам
Молодая женщина, которая обрезает деревья в саду. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

Ни одну украинскую дачу сегодня нельзя представить без больших фруктовых деревьев, которые не только украшают сад, но и дают вкусные плоды. Однако, чтобы эти плодовые деревья выросли действительно такими, как надо, за ними следует правильно ухаживать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Уход за плодовыми деревьями летом

Полив деревьев

Этот этап является одним из самых важных при выращивании плодовых деревьев в саду, ведь при правильном поливе можно обеспечить деревья нужной влагой для роста и развития. Но нужно делать это постоянно, особенно, когда на улице очень жарко.

Чтобы дольше сохранить почву влажной, следует мульчировать плодовые деревья. Это поможет задержать влагу в почве и не дать ей быстро испаряться.

Садовник, поливающий деревья
Садовник, поливающий деревья. Фото: Freepik

Подкормка и обрезка веток

Летом также необходимо удобрять фруктовые деревья, чтобы обеспечить их необходимым количеством питательных компонентов. К тому же, нужно обрезать поврежденные и больные ветки деревьев, чтобы улучшить их форму и структуру, повысить уровень урожайности и не дать им быть пораженными различными болезнями.

Молодая женщина, обрезающая дерево
Молодая женщина, которая обрезает дерево. Фото: Decorexpro

Защита от заболеваний и вредителей

Вредители и болезни — это большая проблема для плодовых деревьев, ведь они могут портить урожай и даже убивать растения. Чтобы защитить их от этих проблем, следует постоянно следить за внешним состоянием дерева. Если вы увидели, что дерево поражают болезни и вредители, вам необходимо:

  • Пользоваться биологическими методами защиты
  • Постоянно обрабатывать деревья от вредителей
  • Подкармливать растения, чтобы укрепить их иммунную систему
  • Регулярно обрезать больные и поврежденные ветки и листья
Садовница, обрабатывающая плодовые деревья
Садовница, которая обрабатывает плодовые деревья. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать плодовые деревья в саду летом.

Раньше мы рассказывали о том, как и зачем поливать плодовые деревья в саду летом.

Также мы сообщали о том, какие плодовые деревья следует успеть обрезать до наступления осени.

деревья советы сад уход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

12 июля 2024

08:40 Госпомощи не будет — кто из переселенцев останется без выплат