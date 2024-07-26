Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями — советы садоводам

Полив, обрезка, подкормка и обработка — как правильно ухаживать за деревьями летом
Ни одну украинскую дачу сегодня нельзя представить без больших фруктовых деревьев, которые не только украшают сад, но и дают вкусные плоды. Однако, чтобы эти плодовые деревья выросли действительно такими, как надо, за ними следует правильно ухаживать.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Уход за плодовыми деревьями летом
Полив деревьев
Этот этап является одним из самых важных при выращивании плодовых деревьев в саду, ведь при правильном поливе можно обеспечить деревья нужной влагой для роста и развития. Но нужно делать это постоянно, особенно, когда на улице очень жарко.
Чтобы дольше сохранить почву влажной, следует мульчировать плодовые деревья. Это поможет задержать влагу в почве и не дать ей быстро испаряться.
Подкормка и обрезка веток
Летом также необходимо удобрять фруктовые деревья, чтобы обеспечить их необходимым количеством питательных компонентов. К тому же, нужно обрезать поврежденные и больные ветки деревьев, чтобы улучшить их форму и структуру, повысить уровень урожайности и не дать им быть пораженными различными болезнями.
Защита от заболеваний и вредителей
Вредители и болезни — это большая проблема для плодовых деревьев, ведь они могут портить урожай и даже убивать растения. Чтобы защитить их от этих проблем, следует постоянно следить за внешним состоянием дерева. Если вы увидели, что дерево поражают болезни и вредители, вам необходимо:
- Пользоваться биологическими методами защиты
- Постоянно обрабатывать деревья от вредителей
- Подкармливать растения, чтобы укрепить их иммунную систему
- Регулярно обрезать больные и поврежденные ветки и листья
Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать плодовые деревья в саду летом.
Раньше мы рассказывали о том, как и зачем поливать плодовые деревья в саду летом.
Также мы сообщали о том, какие плодовые деревья следует успеть обрезать до наступления осени.
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