Як правильно підживлювати яблуню в серпні — поради садівникам

Серпневе підживлення яблуні — як це правильно робити, щоб зібрати гарний врожай
Всі фруктові дерева в саду потребують не тільки регулярного поливу, а й дбайливого підживлення, яке наділяє їх необхідними поживними речовинами. Те ж саме стосується і яблуні, яку варто "годувати" не тільки в перші місяці літа, й наприкінці нього.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Якщо ви хочете насолоджуватися смачними і соковитими яблуками з власного саду, вам варто добре дбати про плодове дерево. Зокрема, його необхідно підживлювати, а робити це можна навіть у серпні.
Навіщо підживлювати дерева в серпні
Далеко не всі садівники вважають, що фруктові дерева потребують підгодівлі наприкінці літа. Однак, досвідчені дачники впевнені, що за допомогою підживлення плодові дерева стають більш здоровими, сильними і міцними, а їхній врожай виходить більш рясним.
Чим краще "годувати" яблуню в серпні
Експерти рекомендують звертати увагу на натуральні засоби підживлення, адже їх плодові дерева краще засвоюють. Досвідчені садівники радять користуватися органічними добривами для підживлення яблунь. Йдеться про такі добрива, як:
- Добре перепрілий перегній
- Попел
- Курячий послід
Як правильно підживлювати яблуню в серпні
Щоб зрозуміти, як краще "годувати" плодове дерево, перш за все, визначте його вік — якщо воно молоде до десяти років, то витрачайте по десять літрів добрива, а якщо більш старе — кількість обраного добрива збільшується вдвічі.
Під молоде дерево краще вносити добрива на відстані в 40 сантиметрів, а яблуню, якій більше семи років, слід підживлювати на дистанції на менше одного метра. Внесіть добрива в потрібну частину пристовбурного кола і покрийте все це мульчею.
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