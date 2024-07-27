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Серпневе підживлення яблуні — як це правильно робити, щоб зібрати гарний врожай

27 липня 2024 07:33
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно підживлювати яблуню в серпні — поради садівникам
Людина, яка збирає яблука. Фото: Zielony Ogrodek
Катерина Волченко - Редактор

Всі фруктові дерева в саду потребують не тільки регулярного поливу, а й дбайливого підживлення, яке наділяє їх необхідними поживними речовинами. Те ж саме стосується і яблуні, яку варто "годувати" не тільки в перші місяці літа, й наприкінці нього.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Якщо ви хочете насолоджуватися смачними і соковитими яблуками з власного саду, вам варто добре дбати про плодове дерево. Зокрема, його необхідно підживлювати, а робити це можна навіть у серпні. 

Навіщо підживлювати дерева в серпні

Далеко не всі садівники вважають, що фруктові дерева потребують підгодівлі наприкінці літа. Однак, досвідчені дачники впевнені, що за допомогою підживлення плодові дерева стають більш здоровими, сильними і міцними, а їхній врожай виходить більш рясним.

Обильный урожай на яблоне в саду
Рясний врожай на яблуні в саду. Фото: Pinterest

Чим краще "годувати" яблуню в серпні

Експерти рекомендують звертати увагу на натуральні засоби підживлення, адже їх плодові дерева краще засвоюють. Досвідчені садівники радять користуватися органічними добривами для підживлення яблунь. Йдеться про такі добрива, як:

  • Добре перепрілий перегній
  • Попел
  • Курячий послід

Як правильно підживлювати яблуню в серпні

Щоб зрозуміти, як краще "годувати" плодове дерево, перш за все, визначте його вік — якщо воно молоде до десяти років, то витрачайте по десять літрів добрива, а якщо більш старе — кількість обраного добрива збільшується вдвічі. 

Процесс подкормки яблони в саду
Процес підживлення яблуні в саду. Фото: Pinterest

Під молоде дерево краще вносити добрива на відстані в 40 сантиметрів, а яблуню, якій більше семи років, слід підживлювати на дистанції на менше одного метра. Внесіть добрива в потрібну частину пристовбурного кола і покрийте все це мульчею. 

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