Как правильно подкармливать яблоню в августе — советы садоводам

Человек, собирающий яблоки. Фото: Zielony Ogrodek

Все фруктовые деревья в саду нуждаются не только в регулярном поливе, но и в бережной подкормке, которая наделяет их необходимыми питательными веществами. То же самое касается и яблони, которую стоит "кормить" не только в первые месяцы лета, и в конце него.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Если вы хотите наслаждаться вкусными и сочными яблоками из собственного сада, вам следует хорошо заботиться о плодовом дереве. В частности, его необходимо подкармливать, а делать это можно даже в августе.

Зачем подкармливать деревья в августе

Далеко не все садоводы считают, что фруктовые деревья нуждаются в подкормке в конце лета. Однако, опытные дачники уверены, что с помощью подкормки плодовые деревья становятся более здоровыми, сильными и крепкими, а их урожай получается более обильным.

Обильный урожай на яблоне в саду. Фото: Pinterest

Чем лучше "кормить" яблоню в августе

Эксперты рекомендуют обращать внимание на натуральные средства подкормки, ведь их плодовые деревья лучше усваивают. Опытные садоводы советуют пользоваться органическими удобрениями для подкормки яблонь. Речь идет о таких удобрениях, как:

Хорошо перепревший перегной

Пепел

Куриный помет

Как правильно подкармливать яблоню в августе

Чтобы понять, как лучше "кормить" плодовое дерево, прежде всего, определите его возраст — если оно молодое до десяти лет, то тратьте по десять литров удобрения, а если более старое — количество выбранного удобрения увеличивается вдвое.

Процесс подкормки яблони в саду. Фото: Pinterest

Под молодое дерево лучше вносить удобрения на расстоянии в 40 сантиметров, а яблоню, которой больше семи лет, следует подкармливать на дистанции менее одного метра. Внесите удобрения в нужную часть приствольного круга и покройте все это мульчей.

Напомним, мы писали о том, как уберечь урожай яблони от обсыпания с дерева.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно полоть и мульчировать приствольный круг яблони.

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