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Секрети великого урожаю — як правильно готувати посадкову яму для яблуні

13 червня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно готувати яму для посадки яблуні — поради для садівників
Люди, які садять дерева в саду. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Напевно жодну ділянку на дачі неможливо уявити без плодових дерев, але важливо, щоб вони виросли міцними і здоровими, і тоді сад вийде найкрасивішим. Наприклад, щоб посадити яблуню належним чином, важливо знати, як правильно підготувати яму для неї.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підготовка посадкової ями для яблуні

Досвідчені садівники стверджують, що яблуню варто садити в круглій ямі, адже, по-перше, її легше копати, ніж квадратну, а по-друге, круг відповідає природному росту коріння яблуні. Річ у тому, що коренева система плодового дерева рівномірно розростається у всі боки від стовбура.

Спочатку порубайте лопатою вертикальні стінки, щоб вони вийшли пухкими, адже в такому випадку корінню буде простіше вийти за межі ями і вирости до навколишнього ґрунту. Потім обережно зніміть верхній шар ґрунту і відкладіть в бік, а щоб землю не пошкодив дощ або вітер, покладіть на неї плівку.

Подготовка ямы для посадки дерева
Підготовка ями для посадки дерева. Фото: House Digest

Залишок ґрунту дістаньте з ями і покладіть в інший бік, а дно ями розпушіть і покладіть туди шар дренажу, якщо у вас глина. Зверху холмом насипте на дренаж декілька відр перегною, вбийте кілочок заввишки близько двох сантиметрів і залиште яму в такому вигляді до посадки.

Коли садитимете дерево, у холм поставте саджанець і засипте родючим ґрунтом, який ви відклали у бік, доломітовим борошном в об’ємі 500 грамів на одну яму і добривом. 

Підживлення ями для посадки яблуні

Досвідчені садівники дозволяють використовувати як органічні, так і мінеральні добрива.

Садовник, подпитывающий посадочную яму с деревом
Садівник, який підживлює посадкову яму з деревом. Фото: Decorexpro

Якщо ви обираєте мінеральні добрива, вам знадобиться:

  • Суперфосфат — 100-150 грамів
  • Сірчистокислий калій — 150-200 грамів
  • Родючий ґрунт

У випадку з органічними добривами візьміть:

  • Готовий компост — два-три відра
  • Перепрілий гній — одне-два відра
  • Золу — два літри
  • Родючий ґрунт

Якщо ви використовуєте мінеральні та органічні добрива разом, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Компост и перепрілий гній — така кількість, як вище
  • Суперфосфат — півтори столові ложки
  • Сірчистокислий калій — одну столову ложку
  • Родючий ґрунт

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити дерево з абрикосами і персиками у червні. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна вирощувати липу біля свого будинку.

Також ми повідомляли про те, як змусити дерево волоського горіха давати плоди. 

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яблуня

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