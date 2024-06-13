Як правильно готувати яму для посадки яблуні — поради для садівників

Секрети великого урожаю — як правильно готувати посадкову яму для яблуні
Напевно жодну ділянку на дачі неможливо уявити без плодових дерев, але важливо, щоб вони виросли міцними і здоровими, і тоді сад вийде найкрасивішим. Наприклад, щоб посадити яблуню належним чином, важливо знати, як правильно підготувати яму для неї.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Підготовка посадкової ями для яблуні
Досвідчені садівники стверджують, що яблуню варто садити в круглій ямі, адже, по-перше, її легше копати, ніж квадратну, а по-друге, круг відповідає природному росту коріння яблуні. Річ у тому, що коренева система плодового дерева рівномірно розростається у всі боки від стовбура.
Спочатку порубайте лопатою вертикальні стінки, щоб вони вийшли пухкими, адже в такому випадку корінню буде простіше вийти за межі ями і вирости до навколишнього ґрунту. Потім обережно зніміть верхній шар ґрунту і відкладіть в бік, а щоб землю не пошкодив дощ або вітер, покладіть на неї плівку.
Залишок ґрунту дістаньте з ями і покладіть в інший бік, а дно ями розпушіть і покладіть туди шар дренажу, якщо у вас глина. Зверху холмом насипте на дренаж декілька відр перегною, вбийте кілочок заввишки близько двох сантиметрів і залиште яму в такому вигляді до посадки.
Коли садитимете дерево, у холм поставте саджанець і засипте родючим ґрунтом, який ви відклали у бік, доломітовим борошном в об’ємі 500 грамів на одну яму і добривом.
Підживлення ями для посадки яблуні
Досвідчені садівники дозволяють використовувати як органічні, так і мінеральні добрива.
Якщо ви обираєте мінеральні добрива, вам знадобиться:
- Суперфосфат — 100-150 грамів
- Сірчистокислий калій — 150-200 грамів
- Родючий ґрунт
У випадку з органічними добривами візьміть:
- Готовий компост — два-три відра
- Перепрілий гній — одне-два відра
- Золу — два літри
- Родючий ґрунт
Якщо ви використовуєте мінеральні та органічні добрива разом, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Компост и перепрілий гній — така кількість, як вище
- Суперфосфат — півтори столові ложки
- Сірчистокислий калій — одну столову ложку
- Родючий ґрунт
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