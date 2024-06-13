Як правильно готувати яму для посадки яблуні — поради для садівників

Люди, які садять дерева в саду. Фото: Pinterest

Напевно жодну ділянку на дачі неможливо уявити без плодових дерев, але важливо, щоб вони виросли міцними і здоровими, і тоді сад вийде найкрасивішим. Наприклад, щоб посадити яблуню належним чином, важливо знати, як правильно підготувати яму для неї.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підготовка посадкової ями для яблуні

Досвідчені садівники стверджують, що яблуню варто садити в круглій ямі, адже, по-перше, її легше копати, ніж квадратну, а по-друге, круг відповідає природному росту коріння яблуні. Річ у тому, що коренева система плодового дерева рівномірно розростається у всі боки від стовбура.

Спочатку порубайте лопатою вертикальні стінки, щоб вони вийшли пухкими, адже в такому випадку корінню буде простіше вийти за межі ями і вирости до навколишнього ґрунту. Потім обережно зніміть верхній шар ґрунту і відкладіть в бік, а щоб землю не пошкодив дощ або вітер, покладіть на неї плівку.

Підготовка ями для посадки дерева. Фото: House Digest

Залишок ґрунту дістаньте з ями і покладіть в інший бік, а дно ями розпушіть і покладіть туди шар дренажу, якщо у вас глина. Зверху холмом насипте на дренаж декілька відр перегною, вбийте кілочок заввишки близько двох сантиметрів і залиште яму в такому вигляді до посадки.

Коли садитимете дерево, у холм поставте саджанець і засипте родючим ґрунтом, який ви відклали у бік, доломітовим борошном в об’ємі 500 грамів на одну яму і добривом.

Підживлення ями для посадки яблуні

Досвідчені садівники дозволяють використовувати як органічні, так і мінеральні добрива.

Садівник, який підживлює посадкову яму з деревом. Фото: Decorexpro

Якщо ви обираєте мінеральні добрива, вам знадобиться:

Суперфосфат — 100-150 грамів

Сірчистокислий калій — 150-200 грамів

Родючий ґрунт

У випадку з органічними добривами візьміть:

Готовий компост — два-три відра

Перепрілий гній — одне-два відра

Золу — два літри

Родючий ґрунт

Якщо ви використовуєте мінеральні та органічні добрива разом, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Компост и перепрілий гній — така кількість, як вище

Суперфосфат — півтори столові ложки

Сірчистокислий калій — одну столову ложку

Родючий ґрунт

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити дерево з абрикосами і персиками у червні.

Раніше ми розповідали про те, чи можна вирощувати липу біля свого будинку.

Також ми повідомляли про те, як змусити дерево волоського горіха давати плоди.