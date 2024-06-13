Как правильно готовить яму для посадки яблони — советы для садоводов

Секреты большого урожая — как правильно готовить посадочную яму для яблони
Наверное ни один участок на даче невозможно представить без плодовых деревьев, но важно, чтобы они выросли крепкими и здоровыми, и тогда сад получится самым красивым. К примеру, чтобы посадить яблоню должным образом, важно знать, как правильно подготовить яму для нее.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Подготовка посадочной ямы для яблони
Опытные садоводы утверждают, что яблоню следует сажать в круглой яме, ведь, во-первых, ее легче копать, чем квадратную, а во-вторых, круг соответствует естественному росту корней яблони. Дело в том, что корневая система плодового дерева равномерно разрастается во все стороны от ствола.
Сначала прорубите лопатой вертикальные стенки, чтобы они получились рыхлыми, ведь в таком случае корням будет проще выйти за пределы ямы и вырасти до окружающей почвы. Затем аккуратно снимите верхний слой почвы и отложите в сторону, а чтобы землю не повредил дождь или ветер, положите на нее пленку.
Остаток почвы достаньте из ямы и положите в другую сторону, а дно ямы разрыхлите и положите туда слой дренажа, если у вас глина. Сверху холмом насыпьте на дренаж несколько ведер перегноя, вбейте колышек высотой около двух сантиметров и оставьте яму в таком виде до посадки.
Когда будете сажать дерево, в холм поставьте саженец и засыпьте плодородной почвой, которую вы отложили в сторону, доломитовой мукой в объеме 500 грамм на одну яму и удобрением.
Подкормка ямы для посадки яблони
Опытные садоводы позволяют использовать как органические, так и минеральные удобрения.
Если вы выбираете минеральные удобрения, вам понадобится:
- Суперфосфат — 100-150 грамм
- Сернокислый калий — 150-200 грамм
- Плодородная почва
В случае с органическими удобрениями возьмите:
- Готовый компост — два-три ведра
- Перепревший навоз — одно-два ведра
- Золу — два литра
- Плодородную почву
Если вы используете минеральные и органические удобрения вместе, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Компост и перепревший навоз — такое же количество, как выше
- Суперфосфат — полторы столовые ложки
- Сернокислый калий — одну столовую ложку
- Плодородная почва
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