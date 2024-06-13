Как правильно готовить яму для посадки яблони — советы для садоводов

Люди, которые сажают деревья в саду. Фото: Pinterest

Наверное ни один участок на даче невозможно представить без плодовых деревьев, но важно, чтобы они выросли крепкими и здоровыми, и тогда сад получится самым красивым. К примеру, чтобы посадить яблоню должным образом, важно знать, как правильно подготовить яму для нее.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Подготовка посадочной ямы для яблони

Опытные садоводы утверждают, что яблоню следует сажать в круглой яме, ведь, во-первых, ее легче копать, чем квадратную, а во-вторых, круг соответствует естественному росту корней яблони. Дело в том, что корневая система плодового дерева равномерно разрастается во все стороны от ствола.

Сначала прорубите лопатой вертикальные стенки, чтобы они получились рыхлыми, ведь в таком случае корням будет проще выйти за пределы ямы и вырасти до окружающей почвы. Затем аккуратно снимите верхний слой почвы и отложите в сторону, а чтобы землю не повредил дождь или ветер, положите на нее пленку.

Подготовка ямы для посадки дерева. Фото: House Digest

Остаток почвы достаньте из ямы и положите в другую сторону, а дно ямы разрыхлите и положите туда слой дренажа, если у вас глина. Сверху холмом насыпьте на дренаж несколько ведер перегноя, вбейте колышек высотой около двух сантиметров и оставьте яму в таком виде до посадки.

Когда будете сажать дерево, в холм поставьте саженец и засыпьте плодородной почвой, которую вы отложили в сторону, доломитовой мукой в объеме 500 грамм на одну яму и удобрением.

Подкормка ямы для посадки яблони

Опытные садоводы позволяют использовать как органические, так и минеральные удобрения.

Садовник, подпитывающий посадочную яму с деревом. Фото: Decorexpro

Если вы выбираете минеральные удобрения, вам понадобится:

Суперфосфат — 100-150 грамм

Сернокислый калий — 150-200 грамм

Плодородная почва

В случае с органическими удобрениями возьмите:

Готовый компост — два-три ведра

Перепревший навоз — одно-два ведра

Золу — два литра

Плодородную почву

Если вы используете минеральные и органические удобрения вместе, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Компост и перепревший навоз — такое же количество, как выше

Суперфосфат — полторы столовые ложки

Сернокислый калий — одну столовую ложку

Плодородная почва

Напомним, мы писали о том, чем следует подкормить дерево с абрикосами и персиками в июне.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли выращивать липу возле своего дома.

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