Як врятувати яблуню, з якої обсипаються плоди — прості, але дієві поради

Великий урожай на яблуні в саду. Фото: Freepik

Влітку з яблунь можуть обсипатися плоди, які ще не дозріли, тому за цим важливо ретельно стежити. Якщо ви хочете зберегти майбутній врожай і потім їсти смачні та соковиті яблука, вам варто знати певні правила, які не дадуть фруктам згоріти на сонці.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Регулярний і достатній полив

Перш за все, вам варто звернути на той факт, як часто ви поливаєте плодове дерево. А робити це необхідно постійно і з достатнім об’ємом води, щоб утримувати необхідний рівень вологи в ґрунті. Це допоможе позбавити дерева стресу і не дати яблукам обсипатися, не дозрівши.

Садівниця, яка поливає яблуню. Фото: Ego.ro

Мульчування яблуні

Щоб утримати вологу, можна також замульчувати плодове дерево. Це допоможе знизити рівень випаровування і зберегти необхідний рівень вологи біля кореневої системи рослин, що дуже важливо для нормального розвитку.

Створення затінку над деревом

Якщо є можливість, створіть додаткову тінь над плодовими деревами за допомогою сіток, альтанок або ж парасоль. Це захистить яблуню від зайвого стресу від спекотних днів.

Стиглі плоди на яблуні. Фото: Medium

Вибір правильних сортів

Також досвідчені дачники радять обирати такі сорти фруктів, які здатні витримувати високі температури повітря. Йдеться також і про ті сорти, які відомі своєю стійкістю до обсипання яблук.

Уникнення великого навантаження

Щоб не дати плодам обсипатися з дерев, не створюйте великого тиску на гілки. Якщо дерево дає багато плодів, обріжте частину молодих плодів, щоб не дати гілкам постраждати від великого навантаження.

Декілька яблунь в саду. Фото: Pinterest

Ретельний догляд

Для уникнення обсипання яблук важливо ретельно доглядати плодові дерева на дачі. Зокрема, варто своєчасно обрізати плоди, які постраждали від хвороб або пошкодилися.

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