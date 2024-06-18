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Як не дати яблукам обсипатися з дерев — прості поради, які збережуть ваш урожай

18 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як врятувати яблуню, з якої обсипаються плоди — прості, але дієві поради
Великий урожай на яблуні в саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Влітку з яблунь можуть обсипатися плоди, які ще не дозріли, тому за цим важливо ретельно стежити. Якщо ви хочете зберегти майбутній врожай і потім їсти смачні та соковиті яблука, вам варто знати певні правила, які не дадуть фруктам згоріти на сонці.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Регулярний і достатній полив

Перш за все, вам варто звернути на той факт, як часто ви поливаєте плодове дерево. А робити це необхідно постійно і з достатнім об’ємом води, щоб утримувати необхідний рівень вологи в ґрунті. Це допоможе позбавити дерева стресу і не дати яблукам обсипатися, не дозрівши.

Садовница, которая поливает яблоню
Садівниця, яка поливає яблуню. Фото: Ego.ro

Мульчування яблуні

Щоб утримати вологу, можна також замульчувати плодове дерево. Це допоможе знизити рівень випаровування і зберегти необхідний рівень вологи біля кореневої системи рослин, що дуже важливо для нормального розвитку. 

Створення затінку над деревом

Якщо є можливість, створіть додаткову тінь над плодовими деревами за допомогою сіток, альтанок або ж парасоль. Це захистить яблуню від зайвого стресу від спекотних днів. 

Спелые плоды на яблоне
Стиглі плоди на яблуні. Фото: Medium

Вибір правильних сортів

Також досвідчені дачники радять обирати такі сорти фруктів, які здатні витримувати високі температури повітря. Йдеться також і про ті сорти, які відомі своєю стійкістю до обсипання яблук.

Уникнення великого навантаження

Щоб не дати плодам обсипатися з дерев, не створюйте великого тиску на гілки. Якщо дерево дає багато плодів, обріжте частину молодих плодів, щоб не дати гілкам постраждати від великого навантаження.

Несколько яблонь в саду
Декілька яблунь в саду. Фото: Pinterest

Ретельний догляд

Для уникнення обсипання яблук важливо ретельно доглядати плодові дерева на дачі. Зокрема, варто своєчасно обрізати плоди, які постраждали від хвороб або пошкодилися.

Нагадаємо, ми писали про те, як не дати абрикосам обсипатися з плодового дерева. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати дерева персиків та абрикосів у червні. 

Також ми повідомляли про те, як змусити дерево волоського горіха давати багато плодів.

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яблуня

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