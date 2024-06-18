Как спасти яблоню, с которой осыпаются плоды — простые, но действенные советы

Большой урожай на яблоне в саду. Фото: Freepik

Летом с яблонь могут осыпаться еще не созревшие плоды, поэтому за этим важно тщательно следить. Если вы хотите сохранить будущий урожай и потом есть вкусные и сочные яблоки, вам следует знать определенные правила, которые не дадут сгореть фруктам на солнце.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Регулярный и достаточный полив

Прежде всего, вам следует обратить на тот факт, как часто вы поливаете плодовое дерево. А делать это нужно постоянно и с достаточным объемом воды, чтобы удерживать необходимый уровень влаги в почве. Это поможет избавить деревья от стресса и не дать яблокам осыпаться, не созрев.

Садовница, которая поливает яблоню. Фото: Ego.ro

Мульчирование яблони

Чтобы удержать влагу, можно замульчировать плодовое дерево. Это поможет снизить уровень испарения и сохранить необходимый уровень влаги у корневой системы растений, что очень важно для нормального развития.

Создание тени над деревом

Если есть возможность, создайте дополнительную тень над плодовыми деревьями с помощью сеток, беседок или зонтика. Это защитит яблоню от излишнего стресса от жарких дней.

Спелые плоды на яблоне. Фото: Medium

Выбор правильных сортов

Также опытные дачники советуют выбирать такие сорта фруктов, которые способны выдерживать высокие температуры воздуха. Речь идет также о тех сортах, которые известны своей стойкостью к обсыпанию яблок.

Избегание большой нагрузки

Чтобы не дать плодам осыпаться с деревьев, не создавайте большого давления на ветки. Если дерево приносит много плодов, обрежьте часть молодых плодов, чтобы не дать ветвям пострадать от большой нагрузки.

Несколько яблонь в саду. Фото: Pinterest

Тщательный уход

Во избежание обсыпания яблок важно тщательно ухаживать за плодовыми деревьями на даче. В частности, следует своевременно обрезать пострадавшие от болезней или повредившиеся плоды.

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