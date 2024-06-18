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Как не дать яблокам осыпаться с деревьев — простые советы, которые сохранят ваш урожай

18 июня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как спасти яблоню, с которой осыпаются плоды — простые, но действенные советы
Большой урожай на яблоне в саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Летом с яблонь могут осыпаться еще не созревшие плоды, поэтому за этим важно тщательно следить. Если вы хотите сохранить будущий урожай и потом есть вкусные и сочные яблоки, вам следует знать определенные правила, которые не дадут сгореть фруктам на солнце.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Регулярный и достаточный полив

Прежде всего, вам следует обратить на тот факт, как часто вы поливаете плодовое дерево. А делать это нужно постоянно и с достаточным объемом воды, чтобы удерживать необходимый уровень влаги в почве. Это поможет избавить деревья от стресса и не дать яблокам осыпаться, не созрев.

Садовница, которая поливает яблоню
Садовница, которая поливает яблоню. Фото: Ego.ro

Мульчирование яблони

Чтобы удержать влагу, можно замульчировать плодовое дерево. Это поможет снизить уровень испарения и сохранить необходимый уровень влаги у корневой системы растений, что очень важно для нормального развития.

Создание тени над деревом

Если есть возможность, создайте дополнительную тень над плодовыми деревьями с помощью сеток, беседок или зонтика. Это защитит яблоню от излишнего стресса от жарких дней.

Зрелые плоды на яблоне
Спелые плоды на яблоне. Фото: Medium

Выбор правильных сортов

Также опытные дачники советуют выбирать такие сорта фруктов, которые способны выдерживать высокие температуры воздуха. Речь идет также о тех сортах, которые известны своей стойкостью к обсыпанию яблок.

Избегание большой нагрузки

Чтобы не дать плодам осыпаться с деревьев, не создавайте большого давления на ветки. Если дерево приносит много плодов, обрежьте часть молодых плодов, чтобы не дать ветвям пострадать от большой нагрузки.

Несколько яблонь в саду
Несколько яблонь в саду. Фото: Pinterest

Тщательный уход

Во избежание обсыпания яблок важно тщательно ухаживать за плодовыми деревьями на даче. В частности, следует своевременно обрезать пострадавшие от болезней или повредившиеся плоды.

Напомним, мы писали о том, как не дать абрикосам осыпаться с плодового дерева.

Ранее мы рассказывали о том, чем следует подкармливать деревья персиков и абрикосов в июне.

Также мы сообщали о том, как заставить дерево грецкого ореха приносить много плодов.

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сад
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