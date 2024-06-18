Как спасти яблоню, с которой осыпаются плоды — простые, но действенные советы

Как не дать яблокам осыпаться с деревьев — простые советы, которые сохранят ваш урожай
Летом с яблонь могут осыпаться еще не созревшие плоды, поэтому за этим важно тщательно следить. Если вы хотите сохранить будущий урожай и потом есть вкусные и сочные яблоки, вам следует знать определенные правила, которые не дадут сгореть фруктам на солнце.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Простые правила, которые помогут спасти урожай яблок
Регулярный и достаточный полив
Прежде всего, вам следует обратить на тот факт, как часто вы поливаете плодовое дерево. А делать это нужно постоянно и с достаточным объемом воды, чтобы удерживать необходимый уровень влаги в почве. Это поможет избавить деревья от стресса и не дать яблокам осыпаться, не созрев.
Мульчирование яблони
Чтобы удержать влагу, можно замульчировать плодовое дерево. Это поможет снизить уровень испарения и сохранить необходимый уровень влаги у корневой системы растений, что очень важно для нормального развития.
Создание тени над деревом
Если есть возможность, создайте дополнительную тень над плодовыми деревьями с помощью сеток, беседок или зонтика. Это защитит яблоню от излишнего стресса от жарких дней.
Выбор правильных сортов
Также опытные дачники советуют выбирать такие сорта фруктов, которые способны выдерживать высокие температуры воздуха. Речь идет также о тех сортах, которые известны своей стойкостью к обсыпанию яблок.
Избегание большой нагрузки
Чтобы не дать плодам осыпаться с деревьев, не создавайте большого давления на ветки. Если дерево приносит много плодов, обрежьте часть молодых плодов, чтобы не дать ветвям пострадать от большой нагрузки.
Тщательный уход
Во избежание обсыпания яблок важно тщательно ухаживать за плодовыми деревьями на даче. В частности, следует своевременно обрезать пострадавшие от болезней или повредившиеся плоды.
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