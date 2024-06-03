Ці поради з прибирання з TikTok точно не треба повторювати — експерти

Не до всіх порад слід прислуховуватися. Фото: slayathomemother.com

Експерти з клінінгу Imagine Maids поділилися трьома лайфхаками прибирання з TikTok, яких слід уникати. Також вони розповіли про альтернативи, які варто спробувати натомість.

Про це написав Irish Star.

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Хоча хештег #cleantok зібрав понад 640,6 млн публікацій у TikTok, наповнених порадами та підказками щодо прибирання будинку, експерти сумніваються в їхній ефективності.

Лимон та сода

Засоби є екологічно чистими та дешевими. Але сода є лужною, а лимони кислими, тому вони нейтралізують один одного при змішуванні, що призводить до сильного шипіння, але не має фактичної очисної сили. Крім того, сода є абразивною, а лимон липким.

Imagine Maids пропонує іншу екологічно чисту альтернативу: рівна суміш води та оцту.

Змішування мийних засобів

Багато хто думає, що змішування двох або більше засобів для чищення разом може дозволити досягти результатів усіх із них, скоротивши час прибирання вдвічі. На жаль, так можна отримати дуже токсичний хімікат або їдку кислоту.

Imagine Maids пропонує натуральні мийні інгредієнти: білий оцет, тимол та рослинний гліцерин.

Фото: rivne1.tv

Ополіскувач для ротової порожнини

Впливова особа в TikTok порадила своїм підписникам створити домашній розчин для чищення стін, змішавши одну частину ополіскувача з трьома частинами води в пульверизаторі. Але залишки такої речовини на стінах стануть магнітами для бруду та пилу.

Imagine Maids рекомендує використовувати для очищення стін рівну кількість води та оцту, змішаних разом з улюбленою ефірною олією.

У підсумку, Imagine Maids застерігає: "Не довіряйте TikTok, коли він каже, наприклад, почистити оббивку меблів засобом для посуду. Правильні поради від спеціалізованих вебсайтів принесуть набагато кращі результати".

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