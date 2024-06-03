Эти советы по уборке из TikTok точно не нужно повторять — эксперты

Не ко всем советам следует прислушиваться. Фото: slayathomemother.com

Эксперты по клинингу Imagine Maids поделились тремя лайфхаками уборки из TikTok, которых следует избегать. Также они рассказали об альтернативах, которые стоит попробовать.

Об этом пишет Irish Star.

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Хотя хештег #cleantok собрал более 640,6 млн публикаций в TikTok, наполненных советами и подсказками по уборке дома, эксперты сомневаются в их эффективности.

Лимон и сода

Средства экологически чистые и дешевые. Но сода щелочная, а лимоны кислые, поэтому они нейтрализуют друг друга при смешивании, что приводит к сильному шипению, но не имеет фактической очистительной силы. Кроме того, сода абразивная, а лимон липкий.

Imagine Maids предлагает другую экологически чистую альтернативу: равную смесь воды и уксуса.

Смешивание моющих средств

Многие думают, что смешивание двух или более чистящих средств может позволить достичь результатов всех из них, сократив время уборки вдвое. К сожалению, так можно получить очень токсичный химикат или едкую кислоту.

Imagine Maids предлагает натуральные моющие ингредиенты: белый уксус, тимол и растительный глицерин.

Фото: rivne1.tv

Ополаскиватель для полости рта

Влиятельное лицо в TikTok посоветовало своим подписчикам создать домашний раствор для чистки стен, смешав одну часть ополаскивателя с тремя частями воды в пульверизаторе. Но остатки такого вещества на стенах станут магнитами для пыли и грязи.

Imagine Maids рекомендует использовать для очистки стен равное количество воды и уксуса, смешанных вместе с любимым эфирным маслом.

В итоге, Imagine Maids предостерегает: "Не доверяйте TikTok, когда он говорит, например, почистить обивку мебели средством для посуды. Правильные советы от специализированных вебсайтов принесут гораздо лучшие результаты".

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