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Лайфхаки из TikTok — эксперты по уборке предупредили о ложных советах

3 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Эти советы по уборке из TikTok точно не нужно повторять — эксперты
Не ко всем советам следует прислушиваться. Фото: slayathomemother.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Эксперты по клинингу Imagine Maids поделились тремя лайфхаками уборки из TikTok, которых следует избегать. Также они рассказали об альтернативах, которые стоит попробовать.

Об этом пишет Irish Star.

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Хотя хештег #cleantok собрал более 640,6 млн публикаций в TikTok, наполненных советами и подсказками по уборке дома, эксперты сомневаются в их эффективности.

Лимон и сода

Средства экологически чистые и дешевые. Но сода щелочная, а лимоны кислые, поэтому они нейтрализуют друг друга при смешивании, что приводит к сильному шипению, но не имеет фактической очистительной силы. Кроме того, сода абразивная, а лимон липкий.

Imagine Maids предлагает другую экологически чистую альтернативу: равную смесь воды и уксуса.

Смешивание моющих средств

Многие думают, что смешивание двух или более чистящих средств может позволить достичь результатов всех из них, сократив время уборки вдвое. К сожалению, так можно получить очень токсичный химикат или едкую кислоту.

Imagine Maids предлагает натуральные моющие ингредиенты: белый уксус, тимол и растительный глицерин.

 

Лайфхаки из TikTok - эксперты по уборке предупредили о ложных советах - фото 1
Фото: rivne1.tv

Ополаскиватель для полости рта

Влиятельное лицо в TikTok посоветовало своим подписчикам создать домашний раствор для чистки стен, смешав одну часть ополаскивателя с тремя частями воды в пульверизаторе. Но остатки такого вещества на стенах станут магнитами для пыли и грязи.

Imagine Maids рекомендует использовать для очистки стен равное количество воды и уксуса, смешанных вместе с любимым эфирным маслом.

В итоге, Imagine Maids предостерегает: "Не доверяйте TikTok, когда он говорит, например, почистить обивку мебели средством для посуды. Правильные советы от специализированных вебсайтов принесут гораздо лучшие результаты".

Ранее мы писали, как сделать эффективное средство для мытья кухни из обычного хозяйственного мыла. Также рассказывали, как быстро отмыть кухонные фасады подручными средствами.

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