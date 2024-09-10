Як можна виростити зелену траву для котів у домашніх умовах — поради

Кіт, який їсть зелену траву. Фото: Freepik

Якщо ваш домашній улюбленець любить їсти зелену траву, а у вас немає можливості часто її купувати, ви можете зекономити, приготувавши її у себе вдома. Дізнайтеся, як можна виростити смачну зелену траву в домашніх умовах, щоб потішити свого котика або кішку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Одним з елементів раціону харчування домашніх котиків є зелена трава, яку можна знайти в кожному зоомагазині. Експерти рекомендують купувати деякі види трави, до складу яких входять всі необхідні для здоров’я улюбленців елементи і вітаміни. Йдеться про:

Ячмінь

Зелений овес

Жито

Пшеницю

Зелена трава для котів. Фото: Pixabay

Вирощування трави для котів у домашніх умовах — покрокова інструкція

Інгредієнти

Щоб виростити траву і потішити свого котика, вам потрібно взяти такі речі, як:

Пластикова тарілка

Цвях або гаряче шило

Зерна трави

Марля

Спосіб вирощування

Проколіть тарілку так, щоб через її отвори витікала надмірна кількість води, потім ретельно промийте зерна, наприклад, ячменю і пшениці, та залиште їх у гарячій воді. Покладіть зерна на тарілку, зверху покладіть на них марлю і залиште в теплому місці на три-чотири дні. Вже за два дні ви побачите, що зерна почали пускати корінці.

Потім покладіть на тарілку марлю і зверху обережно насипте проросле зерно, полийте його, але дочекайтеся, поки стече зайва вода, і поставте тарілку в целофановий пакет. Вже на третій день можна помітити перші сходи, а вже на шостий-сьомий траву можна сміливо давати котику.

Зелена трава в домашніх умовах. Фото: скриншот з YouTube

Догляд трави

Зазвичай вирощена в домашніх умовах трава живе десь тиждень, але її корінці необхідно щодня промивати під проточною водою.

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