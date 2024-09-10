Как можно вырастить зеленую траву для котов в домашних условиях — советы

Будет мурчать вам на ушко в знак благодарности — как вырастить траву для кошек дома
Если ваш домашний любимец любит есть зеленую траву, а у вас нет возможности ее часто покупать, вы можете сэкономить, приготовив ее у себя дома. Узнайте, как можно вырастить вкусную зеленую траву в домашних условиях, чтобы порадовать своего котика или кошку.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Одним из элементов рациона питания домашних котиков является зеленая трава, которую можно найти в каждом зоомагазине. Эксперты рекомендуют покупать некоторые виды трав, в состав которых входят все необходимые для здоровья питомцев элементы и витамины. Речь идет про:
- Ячмень
- Зеленый овес
- Рожь
- Пшеницу
Выращивание травы для кошек в домашних условиях — пошаговая инструкция
Ингредиенты
Чтобы вырастить траву и порадовать своего котика, вам нужно взять такие вещи, как:
- Пластиковая тарелка
- Гвоздь или горячее шило
- Зерна травы
- Марля
Способ выращивания
Проколите тарелку так, чтобы через ее отверстия вытекало чрезмерное количество воды, затем тщательно промойте зерна, например, ячменя и пшеницы, и оставьте их в горячей воде. Положите зерна на тарелку, сверху положите на них марлю и оставьте в теплом месте на три-четыре дня. Уже через два дня вы увидите, что зерна начали пускать корешки.
Затем положите на тарелку марлю и сверху осторожно насыпьте проросшее зерно, полейте его, но дождитесь пока стечет лишняя вода, и поставьте тарелку в целлофановый пакет. Уже на третий день можно заметить первые всходы, а уже на шестой-седьмой траву можно смело давать котику.
Уход за травой
Обычно выращенная в домашних условиях трава живет примерно неделю, но ее корешки необходимо ежедневно промывать под проточной водой.
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