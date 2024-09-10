Как можно вырастить зеленую траву для котов в домашних условиях — советы

Кот, который ест зеленую траву. Фото: Freepik

Если ваш домашний любимец любит есть зеленую траву, а у вас нет возможности ее часто покупать, вы можете сэкономить, приготовив ее у себя дома. Узнайте, как можно вырастить вкусную зеленую траву в домашних условиях, чтобы порадовать своего котика или кошку.

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Одним из элементов рациона питания домашних котиков является зеленая трава, которую можно найти в каждом зоомагазине. Эксперты рекомендуют покупать некоторые виды трав, в состав которых входят все необходимые для здоровья питомцев элементы и витамины. Речь идет про:

Ячмень

Зеленый овес

Рожь

Пшеницу

Зеленая трава для котов. Фото: Pixabay

Выращивание травы для кошек в домашних условиях — пошаговая инструкция

Ингредиенты

Чтобы вырастить траву и порадовать своего котика, вам нужно взять такие вещи, как:

Пластиковая тарелка

Гвоздь или горячее шило

Зерна травы

Марля

Способ выращивания

Проколите тарелку так, чтобы через ее отверстия вытекало чрезмерное количество воды, затем тщательно промойте зерна, например, ячменя и пшеницы, и оставьте их в горячей воде. Положите зерна на тарелку, сверху положите на них марлю и оставьте в теплом месте на три-четыре дня. Уже через два дня вы увидите, что зерна начали пускать корешки.

Затем положите на тарелку марлю и сверху осторожно насыпьте проросшее зерно, полейте его, но дождитесь пока стечет лишняя вода, и поставьте тарелку в целлофановый пакет. Уже на третий день можно заметить первые всходы, а уже на шестой-седьмой траву можно смело давать котику.

Зеленая трава дома. Фото: скриншот с YouTube

Уход за травой

Обычно выращенная в домашних условиях трава живет примерно неделю, но ее корешки необходимо ежедневно промывать под проточной водой.

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