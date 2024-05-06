П'ять причин натерти шкіряне взуття цибулиною — несподіваний лайфхак

Шкіряні туфлі. Фото: rieker.co.uk

Це неймовірно, але звичайна цибуля впорається з доглядом за шкіряним взуттям не гірше за спеціальні дорогі креми. Які корисні властивості рослини цьому сприяють.

Про це повідомив Ukr.Media.

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Природні властивості цибулі дозволяють видалити забруднення та надати взуттю м'якості та блиску.

Усунення запаху

Якщо взуття почало неприємно пахнути, натріть його цибулею, що допоможе позбутися цієї проблеми. Адже антисептичні властивості цибулі допомагають знищити бактерії та грибки, що викликають неприємний запах.

Водовідштовхування

Цибуля містить речовини, які можуть створити захисний шар на поверхні шкіри, роблячи її стійкішою до вологи та бруду.

Зміцнення шкіри

Натирання взуття цибулею робить його довговічнішим та стійкішим до пошкоджень.

Фото: hudsonvalleyseed.com

Раніше ми писали, як швидко висушити промокле взуття, коли вдома відключили світло. Як усунути неприємний запах з кросівок.