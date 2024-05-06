Пять причин натереть кожаную обувь луковицей — неожиданный лайфхак

Зачем мастера по ремонту обуви советуют натирать кожаные туфли луковицей
Это невероятно, но обычный лук справится с уходом за кожаной обувью не хуже специальных дорогих кремов. Какие полезные свойства растения этому способствуют.
Об этом сообщил Ukr.Media.
Очистка и кондиционирование
Природные свойства лука позволяют удалить загрязнение и придать обуви мягкость и блеск.
Устранение запаха
Если обувь начала неприятно пахнуть, натрите ее луком, что поможет избавиться от этой проблемы. Ведь антисептические свойства лука помогают уничтожить бактерии и грибки, вызывающие неприятный запах.
Водоотталкивание
Лук содержит вещества, которые могут создать защитный слой на поверхности кожи, делая его более устойчивым к влаге и грязи.
Укрепление кожи
Натирание обуви луком делает его более долговечным и устойчивым к повреждениям.
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