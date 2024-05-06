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Зачем мастера по ремонту обуви советуют натирать кожаные туфли луковицей

6 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Пять причин натереть кожаную обувь луковицей — неожиданный лайфхак
Кожаные туфли. Фото: rieker.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Это невероятно, но обычный лук справится с уходом за кожаной обувью не хуже специальных дорогих кремов. Какие полезные свойства растения этому способствуют.

Об этом сообщил Ukr.Media.

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Природные свойства лука позволяют удалить загрязнение и придать обуви мягкость и блеск.

Устранение запаха

Если обувь начала неприятно пахнуть, натрите ее луком, что поможет избавиться от этой проблемы. Ведь антисептические свойства лука помогают уничтожить бактерии и грибки, вызывающие неприятный запах.

Водоотталкивание

Лук содержит вещества, которые могут создать защитный слой на поверхности кожи, делая его более устойчивым к влаге и грязи.

Укрепление кожи

Натирание обуви луком делает его более долговечным и устойчивым к повреждениям.

 

Зачем мастера по ремонту обуви советуют натирать кожаные туфли луковицей - фото 1
Фото: hudsonvalleyseed.com

Ранее мы писали, как быстро высушить промокшую обувь, когда дома отключили свет. Как устранить неприятный запах от кроссовок.

обувь
лайфхаки
советы
лук
уход

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