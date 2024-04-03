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Не лише для запікання — як ще використовувати харчову фольгу у побуті

3 квітня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як використовувати харчову фольгу у побуті — шість корисних лайфхаків
Фольга приносить багато користі. Фото: apostrophe.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Харчову фольгу часто використовують для запікання продуктів. Але у цієї корисної речі може бути багато інших застосувань у побуті.

Про це написав Фокус.

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Заточити ножиці

  • Для заточування потрібно різкими рухами порізати фольгу.
  • Візьміть для цього використану фольгу після випічки або просто наріжте нову на аркуші, які використаєте згодом.

Антистатик для прання

  • Зімніть фольгу в кульку.
  • Покладіть її в пральну машину разом із брудною білизною.
  • Після такого прання одяг не буде електризуватися.

Чайний пакетик

  • Насипте чайне листя на шматочок фольги.
  • Скрутіть його мішечком і зробіть у фользі кілька проколів зубочисткою.
  • Прив'яжіть до пакетика нитку.

 

Не лише для запікання — як ще використовувати харчову фольгу у побуті - фото 1
Фото: focus.ua

Знову свіжий хліб

  • Розігрійте духовку до 200 °C.
  • Візьміть хліб кількаденної давності.
  • Збризніть його водою.
  • Загорніть у фольгу.
  • Нагрійте хліб п'ять хвилин у духовці.

Зберігання бананів

  • Загорніть хвостик бананів у фольгу.
  • Покладіть їх у холодильник.
  • Фрукти збережуться набагато довше.

Зварити яйця

  • Загорніть яйце у фольгу.
  • За такого способу варіння яйце не розтріскується.

Раніше ми писали, як використовувати у побуті оцет та гліцерин.

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