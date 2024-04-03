Як використовувати харчову фольгу у побуті — шість корисних лайфхаків

Фольга приносить багато користі. Фото: apostrophe.ua

Харчову фольгу часто використовують для запікання продуктів. Але у цієї корисної речі може бути багато інших застосувань у побуті.

Про це написав Фокус.

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Заточити ножиці

Для заточування потрібно різкими рухами порізати фольгу.

Візьміть для цього використану фольгу після випічки або просто наріжте нову на аркуші, які використаєте згодом.

Антистатик для прання

Зімніть фольгу в кульку.

Покладіть її в пральну машину разом із брудною білизною.

Після такого прання одяг не буде електризуватися.

Чайний пакетик

Насипте чайне листя на шматочок фольги.

Скрутіть його мішечком і зробіть у фользі кілька проколів зубочисткою.

Прив'яжіть до пакетика нитку.

Фото: focus.ua

Знову свіжий хліб

Розігрійте духовку до 200 °C.

Візьміть хліб кількаденної давності.

Збризніть його водою.

Загорніть у фольгу.

Нагрійте хліб п'ять хвилин у духовці.

Зберігання бананів

Загорніть хвостик бананів у фольгу.

Покладіть їх у холодильник.

Фрукти збережуться набагато довше.

Зварити яйця

Загорніть яйце у фольгу.

За такого способу варіння яйце не розтріскується.

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