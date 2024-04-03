Як використовувати харчову фольгу у побуті — шість корисних лайфхаків

Не лише для запікання — як ще використовувати харчову фольгу у побуті
3 квітня 2024 22:14
Фольга приносить багато користі. Фото: apostrophe.ua
Харчову фольгу часто використовують для запікання продуктів. Але у цієї корисної речі може бути багато інших застосувань у побуті.
Про це написав Фокус.
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Заточити ножиці
- Для заточування потрібно різкими рухами порізати фольгу.
- Візьміть для цього використану фольгу після випічки або просто наріжте нову на аркуші, які використаєте згодом.
Антистатик для прання
- Зімніть фольгу в кульку.
- Покладіть її в пральну машину разом із брудною білизною.
- Після такого прання одяг не буде електризуватися.
Чайний пакетик
- Насипте чайне листя на шматочок фольги.
- Скрутіть його мішечком і зробіть у фользі кілька проколів зубочисткою.
- Прив'яжіть до пакетика нитку.
Знову свіжий хліб
- Розігрійте духовку до 200 °C.
- Візьміть хліб кількаденної давності.
- Збризніть його водою.
- Загорніть у фольгу.
- Нагрійте хліб п'ять хвилин у духовці.
Зберігання бананів
- Загорніть хвостик бананів у фольгу.
- Покладіть їх у холодильник.
- Фрукти збережуться набагато довше.
Зварити яйця
- Загорніть яйце у фольгу.
- За такого способу варіння яйце не розтріскується.
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