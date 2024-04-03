Как использовать пищевую фольгу в быту — шесть полезных лайфхаков

Фольга приносит много пользы. Фото: apostrophe.ua

Пищевую фольгу часто используют для запекания продуктов. Но у этой полезной вещи может быть много других применений в быту.

Об этом написал Фокус.

Читайте также:

Заточить ножницы

Для заточки нужно резкими движениями порезать фольгу.

Возьмите для этого использованную фольгу после выпечки или просто нарежьте новую на листы, которые впоследствии используете.

Антистатик для стирки

Сомните фольгу в шарик.

Положите ее в стиральную машину вместе с грязным бельем.

После такой стирки одежда не будет электризоваться.

Чайный пакетик

Насыпьте чайные листья на кусочек фольги.

Скрутите его мешочком и сделайте в фольге несколько проколов зубочисткой.

Привяжите к пакетику нитку.

Фото: focus.ua

Снова свежий хлеб

Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.

Возьмите хлеб многодневной давности.

Сбрызните его водой.

Заверните в фольгу.

Нагрейте хлеб пять минут в духовке.

Хранение бананов

Заверните хвостик бананов в фольгу.

Положите их в холодильник.

Фрукты сохранятся гораздо дольше.

Сварить яйца

Заверните яйцо в фольгу.

При таком способе варки яйцо не растрескивается.

Ранее мы писали, как использовать в быту уксус и глицерин.