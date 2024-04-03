Как использовать пищевую фольгу в быту — шесть полезных лайфхаков

Не только для запекания — как использовать пищевую фольгу в быту
3 апреля 2024 22:14
Фольга приносит много пользы. Фото: apostrophe.ua
Пищевую фольгу часто используют для запекания продуктов. Но у этой полезной вещи может быть много других применений в быту.
Об этом написал Фокус.
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Заточить ножницы
- Для заточки нужно резкими движениями порезать фольгу.
- Возьмите для этого использованную фольгу после выпечки или просто нарежьте новую на листы, которые впоследствии используете.
Антистатик для стирки
- Сомните фольгу в шарик.
- Положите ее в стиральную машину вместе с грязным бельем.
- После такой стирки одежда не будет электризоваться.
Чайный пакетик
- Насыпьте чайные листья на кусочек фольги.
- Скрутите его мешочком и сделайте в фольге несколько проколов зубочисткой.
- Привяжите к пакетику нитку.
Снова свежий хлеб
- Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.
- Возьмите хлеб многодневной давности.
- Сбрызните его водой.
- Заверните в фольгу.
- Нагрейте хлеб пять минут в духовке.
Хранение бананов
- Заверните хвостик бананов в фольгу.
- Положите их в холодильник.
- Фрукты сохранятся гораздо дольше.
Сварить яйца
- Заверните яйцо в фольгу.
- При таком способе варки яйцо не растрескивается.
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