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Не только для запекания — как использовать пищевую фольгу в быту

3 апреля 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как использовать пищевую фольгу в быту — шесть полезных лайфхаков
Фольга приносит много пользы. Фото: apostrophe.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Пищевую фольгу часто используют для запекания продуктов. Но у этой полезной вещи может быть много других применений в быту.

Об этом написал Фокус.

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Заточить ножницы

  • Для заточки нужно резкими движениями порезать фольгу.
  • Возьмите для этого использованную фольгу после выпечки или просто нарежьте новую на листы, которые впоследствии используете.

Антистатик для стирки

  • Сомните фольгу в шарик.
  • Положите ее в стиральную машину вместе с грязным бельем.
  • После такой стирки одежда не будет электризоваться.

Чайный пакетик

  • Насыпьте чайные листья на кусочек фольги.
  • Скрутите его мешочком и сделайте в фольге несколько проколов зубочисткой.
  • Привяжите к пакетику нитку.

 

Не только для запекания — как использовать пищевую фольгу в быту - фото 1
Фото: focus.ua

Снова свежий хлеб

  • Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.
  • Возьмите хлеб многодневной давности.
  • Сбрызните его водой.
  • Заверните в фольгу.
  • Нагрейте хлеб пять минут в духовке.

Хранение бананов

  • Заверните хвостик бананов в фольгу.
  • Положите их в холодильник.
  • Фрукты сохранятся гораздо дольше.

Сварить яйца

  • Заверните яйцо в фольгу.
  • При таком способе варки яйцо не растрескивается.

Ранее мы писали, как использовать в быту уксус и глицерин.

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