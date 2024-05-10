Як захиститись від укусів мошок — чим небезпечні та як обробляти

Рій мошок. Фото: blog.limnology.wisc.edu

В парках скверах та біля водойм в Києві з'явилися раніше невідомі в столиці мошки, укуси яких болючіші, а наслідки атаки на людину набагато небезпечніші. Фахівці кажуть, що цей зліший різновид комах мігрував з Волині та інших північних областей України.

Як захиститися від небезпечних комах та їхніх укусів.

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Зараз у світі налічується близько 1500 видів цих двокрилих комах. Укус мошки набагато болючіший, за комариний, відповідно й набряк на тілі від нього більший. Адже при нападі комаха розрізає плоть та впорскує слину, яка викликає кровотечу.

Коли мошки активні

за температури від 8 до 30 °C;

за вітру до 2 м/с.

Фото: wildtrax.co.uk

Небезпека від укусу мошки

Мошки поширюють:

паразитарний онхоцеркоз худоби та людини;

лейкоцитозооноз птахів;

вірусні захворювання.

Ферменти слини мошки можуть викликати важку алергічну реакцію — симулідоксікоз.

У місці укусу можуть виникнути пухирці з водянистим вмістом — це масивна реакція організму (синдром скітера).

Після укусу можуть з'явитися набряки на губах, вухах та інших частинах тіла, може початися задуха та запаморочення.

Коли стан погіршується потрібно негайно звертатися до лікаря, адже не виключені навіть летальні випадки.

Як захиститися від мошок

Носіть цупкий закритий одяг, який прилягає до тіла.

У місцях скупчення комах варто носити головний убір з протимоскітною сіткою, просоченою репелентом.

Що робити у разі укусу мошки

Обробіть місце укусу нашатирем, щоб знизити свербіж.

Промийте уражену ділянку з милом та прикладіть тканину, змочену холодною водою.

Прийміть антигістамінні препарати.

В жодному разі не розчісуйте місця укусу, навіть коли вже несилу терпіти, адже може стати ще гірше.

Фото: smidgeup.com

Раніше ми писали про вісім способів відлякати комарів та мошок. Також розповідали, як позбутися мух в домі.