Как защититься от укусов мошек — чем опасны и как обрабатывать

Опасные мошки атакуют Украину — как защитить себя и что делать с укусами
В парках скверах и у водоемов в Киеве появились ранее неизвестные в столице мошки, укусы которых более болезненные, а последствия атаки на человека гораздо опаснее. Специалисты говорят, что эта злая разновидность насекомых мигрировала с Волыни и других северных областей Украины.
Как защититься от опасных насекомых и их укусов.
Сейчас в мире насчитывается около 1500 видов этих двукрылых насекомых. Укус мошки гораздо болезненнее комариного, соответственно и отек на теле от него больше. Ведь при атаке насекомое разрезает плоть и впрыскивает слюну, вызывающую кровотечение.
Когда мошки активны
- при температуре от 8 до 30 °C;
- при ветре до 2 м/с.
Опасность укуса мошки
Мошки распространяют:
- паразитарный онхоцеркоз скота и человека;
- лейкоцитозооноз птиц;
- вирусные болезни.
Ферменты слюны мошки могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию — симулидоксикоз.
В месте укуса могут возникнуть пузырьки с водянистым содержимым — это массивная реакция организма (синдром скитера).
После укуса могут появиться отеки на губах, ушах и других частях тела, может начаться удушье и головокружение.
Когда состояние ухудшается, нужно немедленно обращаться к врачу, ведь не исключены даже летальные случаи.
Как защититься от мошек
- Носите плотную закрытую одежду, которая прилегает к телу.
- В местах скопления насекомых следует носить головной убор с противомоскитной сеткой, пропитанной репеллентом.
Что делать в случае укуса мошки
- Обработайте место укуса нашатырем, чтобы снизить зуд.
- Промойте пораженный участок с мылом и приложите ткань, смоченную холодной водой.
- Примите антигистаминные препараты.
- Ни в коем случае не расчесывайте места укуса, даже если уже не в силах терпеть, ведь может стать еще хуже.
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