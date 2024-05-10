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Опасные мошки атакуют Украину — как защитить себя и что делать с укусами

10 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как защититься от укусов мошек — чем опасны и как обрабатывать
Рой мошек. Фото: blog.limnology.wisc.edu
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

В парках скверах и у водоемов в Киеве появились ранее неизвестные в столице мошки, укусы которых более болезненные, а последствия атаки на человека гораздо опаснее. Специалисты говорят, что эта злая разновидность насекомых мигрировала с Волыни и других северных областей Украины.

Как защититься от опасных насекомых и их укусов.

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Сейчас в мире насчитывается около 1500 видов этих двукрылых насекомых. Укус мошки гораздо болезненнее комариного, соответственно и отек на теле от него больше. Ведь при атаке насекомое разрезает плоть и впрыскивает слюну, вызывающую кровотечение.

Когда мошки активны

  • при температуре от 8 до 30 °C;
  • при ветре до 2 м/с.

 

Опасные мошки атакуют Украину - как защитить себя и что делать с укусами - фото 1
Фото: wildtrax.co.uk

Опасность укуса мошки

Мошки распространяют:

  • паразитарный онхоцеркоз скота и человека;
  • лейкоцитозооноз птиц;
  • вирусные болезни.

Ферменты слюны мошки могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию — симулидоксикоз.

В месте укуса могут возникнуть пузырьки с водянистым содержимым — это массивная реакция организма (синдром скитера).

После укуса могут появиться отеки на губах, ушах и других частях тела, может начаться удушье и головокружение.

Когда состояние ухудшается, нужно немедленно обращаться к врачу, ведь не исключены даже летальные случаи.

Как защититься от мошек

  • Носите плотную закрытую одежду, которая прилегает к телу.
  • В местах скопления насекомых следует носить головной убор с противомоскитной сеткой, пропитанной репеллентом.

Что делать в случае укуса мошки

  • Обработайте место укуса нашатырем, чтобы снизить зуд.
  • Промойте пораженный участок с мылом и приложите ткань, смоченную холодной водой.
  • Примите антигистаминные препараты.
  • Ни в коем случае не расчесывайте места укуса, даже если уже не в силах терпеть, ведь может стать еще хуже.

 

Опасные мошки атакуют Украину - как защитить себя и что делать с укусами - фото 2
Фото: smidgeup.com

Ранее мы писали о восьми способах отпугнуть комаров и мошек. Также рассказывали, как избавиться от мух в доме.

здоровье
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