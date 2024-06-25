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Після шовковиці — як вимити руки та випрати одяг від плям цієї ягоди

25 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як вимити руки та випрати одяг від шовковиці — перевірені лайфхаки
Шовковиця. Фото: healthline.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Влітку дорослі та діти оточують шовковицю, щоб поласувати її стиглими фіолетовими ягодами. Після такого частування завжди постає питання, як відмити руки та випрати одяг від стійких ягідних плям?

Як швидко позбутися слідів від шовковиці.

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Як вимити руки

  • Натріть губку для миття посуду господарським милом та ретельно протріть руки.
  • Візьміть часточку лимона та протерти ним брудні руки, потім ретельно вимийте їх з милом. 

 

Після шовковиці — як вимити руки та випрати одяг від плям цієї ягоди - фото 1
Фото: fourseasonforaging.com

Як випрати одяг

  • Свіжу пляму полийте окропом та залиште на 5 хвилин. Після цього скористайтеся пральною машиною.
  • Стійкі плями слід замочити на 30 хвилин у розчині з трьох столових ложок оцту, однієї ложки лимонного соку та склянки води. Після цього скористайтеся пральною машиною.
  • На кілька хвилин нанесіть на плями засіб для миття посуду та протирають щіткою. Після цього скористайтеся пральною машиною.
  • Плями з білого одягу можна випрати за допомогою розчинних таблеток для очищення зубних протезів. Замочить в них одяг та скористайтеся пральною машиною.

Раніше ми писали, як вивести застарілі плями поту з одягу. Також розповідали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з тканини.

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