Как вымыть руки и постирать одежду от шелковицы - проверенные лайфхаки

Шелковица. Фото: healthline.com

Летом взрослые и дети окружают шелковицу, чтобы полакомиться ее спелыми фиолетовыми ягодами. После такого угощения всегда возникает вопрос, как отмыть руки и постирать одежду от стойких ягодных пятен?

Как быстро избавиться от следов шелковицы.

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Как вымыть руки

Натрите губку для мытья посуды хозяйственным мылом и тщательно протрите руки.

Возьмите дольку лимона и протрите им грязные руки, затем тщательно вымойте их с мылом.

Фото: fourseasonforaging.com

Как постирать одежду

Свежее пятно полейте кипятком и оставьте на 5 минут. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.

Устойчивые пятна следует замочить на 30 минут в растворе из трех столовых ложек уксуса, одной ложки лимонного сока и стакана воды. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.

На несколько минут нанесите на пятна средство для мытья посуды и протирайте щеткой. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.

Пятна из белой одежды можно отстирать с помощью растворимых таблеток для очищения зубных протезов. Замочите в них одежду и воспользуйтесь стиральной машиной.

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