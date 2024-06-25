Как вымыть руки и постирать одежду от шелковицы - проверенные лайфхаки

После шелковицы — как вымыть руки и отстирать одежду от пятен этой ягоды
25 июня 2024 06:40
Шелковица. Фото: healthline.com
Летом взрослые и дети окружают шелковицу, чтобы полакомиться ее спелыми фиолетовыми ягодами. После такого угощения всегда возникает вопрос, как отмыть руки и постирать одежду от стойких ягодных пятен?
Как быстро избавиться от следов шелковицы.
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Как вымыть руки
- Натрите губку для мытья посуды хозяйственным мылом и тщательно протрите руки.
- Возьмите дольку лимона и протрите им грязные руки, затем тщательно вымойте их с мылом.
Как постирать одежду
- Свежее пятно полейте кипятком и оставьте на 5 минут. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.
- Устойчивые пятна следует замочить на 30 минут в растворе из трех столовых ложек уксуса, одной ложки лимонного сока и стакана воды. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.
- На несколько минут нанесите на пятна средство для мытья посуды и протирайте щеткой. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.
- Пятна из белой одежды можно отстирать с помощью растворимых таблеток для очищения зубных протезов. Замочите в них одежду и воспользуйтесь стиральной машиной.
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