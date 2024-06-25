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После шелковицы — как вымыть руки и отстирать одежду от пятен этой ягоды

25 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вымыть руки и постирать одежду от шелковицы - проверенные лайфхаки
Шелковица. Фото: healthline.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Летом взрослые и дети окружают шелковицу, чтобы полакомиться ее спелыми фиолетовыми ягодами. После такого угощения всегда возникает вопрос, как отмыть руки и постирать одежду от стойких ягодных пятен?

Как быстро избавиться от следов шелковицы.

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Как вымыть руки

  • Натрите губку для мытья посуды хозяйственным мылом и тщательно протрите руки.
  • Возьмите дольку лимона и протрите им грязные руки, затем тщательно вымойте их с мылом.

 

После шелковицы - как вымыть руки и постирать одежду от пятен этой ягоды - фото 1
Фото: fourseasonforaging.com

Как постирать одежду

  • Свежее пятно полейте кипятком и оставьте на 5 минут. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.
  • Устойчивые пятна следует замочить на 30 минут в растворе из трех столовых ложек уксуса, одной ложки лимонного сока и стакана воды. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.
  • На несколько минут нанесите на пятна средство для мытья посуды и протирайте щеткой. После этого воспользуйтесь стиральной машиной.
  • Пятна из белой одежды можно отстирать с помощью растворимых таблеток для очищения зубных протезов. Замочите в них одежду и воспользуйтесь стиральной машиной.

Ранее мы писали, как вывести застарелые пятна пота с одежды. Также рассказывали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с ткани.

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