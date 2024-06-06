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Сезон тополиного пуха — как уберечься от аллергии и других неприятностей

6 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как избавиться от тополиного пуха — только эффективные методы защиты себя и дома
Пух вызывает аллергию. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Ежегодно сезон тополиного пуха в июле-июне создает много неприятностей, ведь он отовсюду впитывает аллергены и доставляет их в концентрированном виде в органы чувств человека. Но даже чистый пух, раздражая слизистые носа и рта, способен вызвать механическую аллергию.

Специалисты рассказали, как минимизировать влияние тополиного пуха.

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Как избежать пуха

  • Не ходить по улицам во время ветреной сухой погоды с 10 до 19 часов.
  • Носить маску, защищающую полости рта и носоглотки от попадания пуха.
  • Носить солнцезащитные очки.
  • При поездках на машине закрывать окна.
  • Обходить десятой дорогой места скопления тополей.

Меры профилактики и защиты

  • Промывка носоглотки морской водой или физраствором.
  • Использование дома увлажнителя воздуха, ведь пар утяжеляет частицы пуха и прибивает их к полу.
  • Чаще меняйте постельное белье, ведь пух хорошо закрепляется на ткани.
  • Сокращайте потребление продуктов, усиливающих аллергические реакции — шоколад, креветки, мед, апельсины и т.д.

 

Сезон тополиного пуха - как обезопасить себя от аллергии и других неприятностей - фото 1
Фото: kuow.org

Как защитить от пуха дом

  • Установить на открытые окна мелкие москитные сетки.
  • Завесить дверь гибкими москитными сетками или марлей — не помешает несколько раз в день опрыскивать их водой.
  • Пылесосить один или несколько раз в день пол или устраивать влажную уборку.
  • Ежедневно протирать пыль, накапливающуюся на электроприборах и мебели.
  • Используйте кондиционеры и другие приборы для фильтрации воздуха.

Ранее мы писали о восьми способах отпугнуть комаров и мошек. Также рассказывали, как избавиться от мух в доме.

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