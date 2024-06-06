Как избавиться от тополиного пуха — только эффективные методы защиты себя и дома

Сезон тополиного пуха — как уберечься от аллергии и других неприятностей
6 июня 2024 06:40
Пух вызывает аллергию. Фото: freepik.com
Ежегодно сезон тополиного пуха в июле-июне создает много неприятностей, ведь он отовсюду впитывает аллергены и доставляет их в концентрированном виде в органы чувств человека. Но даже чистый пух, раздражая слизистые носа и рта, способен вызвать механическую аллергию.
Специалисты рассказали, как минимизировать влияние тополиного пуха.
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Как избежать пуха
- Не ходить по улицам во время ветреной сухой погоды с 10 до 19 часов.
- Носить маску, защищающую полости рта и носоглотки от попадания пуха.
- Носить солнцезащитные очки.
- При поездках на машине закрывать окна.
- Обходить десятой дорогой места скопления тополей.
Меры профилактики и защиты
- Промывка носоглотки морской водой или физраствором.
- Использование дома увлажнителя воздуха, ведь пар утяжеляет частицы пуха и прибивает их к полу.
- Чаще меняйте постельное белье, ведь пух хорошо закрепляется на ткани.
- Сокращайте потребление продуктов, усиливающих аллергические реакции — шоколад, креветки, мед, апельсины и т.д.
Как защитить от пуха дом
- Установить на открытые окна мелкие москитные сетки.
- Завесить дверь гибкими москитными сетками или марлей — не помешает несколько раз в день опрыскивать их водой.
- Пылесосить один или несколько раз в день пол или устраивать влажную уборку.
- Ежедневно протирать пыль, накапливающуюся на электроприборах и мебели.
- Используйте кондиционеры и другие приборы для фильтрации воздуха.
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