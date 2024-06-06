Как избавиться от тополиного пуха — только эффективные методы защиты себя и дома

Пух вызывает аллергию. Фото: freepik.com

Ежегодно сезон тополиного пуха в июле-июне создает много неприятностей, ведь он отовсюду впитывает аллергены и доставляет их в концентрированном виде в органы чувств человека. Но даже чистый пух, раздражая слизистые носа и рта, способен вызвать механическую аллергию.

Специалисты рассказали, как минимизировать влияние тополиного пуха.

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Как избежать пуха

Не ходить по улицам во время ветреной сухой погоды с 10 до 19 часов.

Носить маску, защищающую полости рта и носоглотки от попадания пуха.

Носить солнцезащитные очки.

При поездках на машине закрывать окна.

Обходить десятой дорогой места скопления тополей.

Меры профилактики и защиты

Промывка носоглотки морской водой или физраствором.

Использование дома увлажнителя воздуха, ведь пар утяжеляет частицы пуха и прибивает их к полу.

Чаще меняйте постельное белье, ведь пух хорошо закрепляется на ткани.

Сокращайте потребление продуктов, усиливающих аллергические реакции — шоколад, креветки, мед, апельсины и т.д.

Фото: kuow.org

Как защитить от пуха дом

Установить на открытые окна мелкие москитные сетки.

Завесить дверь гибкими москитными сетками или марлей — не помешает несколько раз в день опрыскивать их водой.

Пылесосить один или несколько раз в день пол или устраивать влажную уборку.

Ежедневно протирать пыль, накапливающуюся на электроприборах и мебели.

Используйте кондиционеры и другие приборы для фильтрации воздуха.

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