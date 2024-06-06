Як позбутися тополиного пуху — лише ефективні методи захисту себе та оселі

Пух спричиняє алергію. Фото: freepik.com

Щороку сезон тополиного пуху у липні-червні створює багато неприємностей, адже він звідусіль вбирає в себе алергени та доставляє їх у концентрованому вигляді до органів чуття людини. Але навіть чистий пух, подразнюючи слизові носа та рота, здатний викликати механічну алергію.

Фахівці розповіли, як мінімізувати вплив тополиного пуху.

Читайте також:

Як уникнути пуху

Не ходити вулицями під час вітряної сухої погоди з 10 до 19 години.

Носити маску, що захищає порожнини рота та носогорла від потрапляння пуху.

Носити сонцезахисні окуляри.

Під час поїздок на машині зачиняти вікна.

Обходити десятою дорогою місця скупчення тополь.

Заходи профілактики та захисту

Промивання носогорла морською водою або фізрозчином.

Використання вдома зволожувача повітря, адже пара обтяжує частинки пуху та прибиває їх до підлоги.

Частіше міняйте постільну білизну, адже пух гарно закріплюється на тканині.

Скорочуйте споживання продуктів, що посилюють алергічні реакції — шоколад, креветки, мед, апельсини тощо.

Фото: kuow.org

Як захистити від пуху оселю

Встановити на відкриті вікна найдрібніші москітні сітки.

Завісити двері гнучкими москітними сітками або марлею — не завадить кілька разів на день обприскувати їх водою.

Пилотяжити один або кілька разів на день підлогу або влаштовувати вологе прибирання.

Щодня протирати пил, що накопичується на електроприладах та меблях.

Використовувати кондиціонери та інші прилади для фільтрації повітря.

Раніше ми писали про вісім способів відлякати комарів та мошок. Також розповідали, як позбутися мух в домі.