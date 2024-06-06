Як позбутися тополиного пуху — лише ефективні методи захисту себе та оселі

Сезон тополиного пуху — як убезпечитись від алергії та інших неприємностей
6 червня 2024 06:40
Пух спричиняє алергію. Фото: freepik.com
Щороку сезон тополиного пуху у липні-червні створює багато неприємностей, адже він звідусіль вбирає в себе алергени та доставляє їх у концентрованому вигляді до органів чуття людини. Але навіть чистий пух, подразнюючи слизові носа та рота, здатний викликати механічну алергію.
Фахівці розповіли, як мінімізувати вплив тополиного пуху.
Читайте також:
Як уникнути пуху
- Не ходити вулицями під час вітряної сухої погоди з 10 до 19 години.
- Носити маску, що захищає порожнини рота та носогорла від потрапляння пуху.
- Носити сонцезахисні окуляри.
- Під час поїздок на машині зачиняти вікна.
- Обходити десятою дорогою місця скупчення тополь.
Заходи профілактики та захисту
- Промивання носогорла морською водою або фізрозчином.
- Використання вдома зволожувача повітря, адже пара обтяжує частинки пуху та прибиває їх до підлоги.
- Частіше міняйте постільну білизну, адже пух гарно закріплюється на тканині.
- Скорочуйте споживання продуктів, що посилюють алергічні реакції — шоколад, креветки, мед, апельсини тощо.
Як захистити від пуху оселю
- Встановити на відкриті вікна найдрібніші москітні сітки.
- Завісити двері гнучкими москітними сітками або марлею — не завадить кілька разів на день обприскувати їх водою.
- Пилотяжити один або кілька разів на день підлогу або влаштовувати вологе прибирання.
- Щодня протирати пил, що накопичується на електроприладах та меблях.
- Використовувати кондиціонери та інші прилади для фільтрації повітря.
Раніше ми писали про вісім способів відлякати комарів та мошок. Також розповідали, як позбутися мух в домі.
Читайте Новини.LIVE!