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Сезон тополиного пуху — як убезпечитись від алергії та інших неприємностей

6 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як позбутися тополиного пуху — лише ефективні методи захисту себе та оселі
Пух спричиняє алергію. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Щороку сезон тополиного пуху у липні-червні створює багато неприємностей, адже він звідусіль вбирає в себе алергени та доставляє їх у концентрованому вигляді до органів чуття людини. Але навіть чистий пух, подразнюючи слизові носа та рота, здатний викликати механічну алергію.

Фахівці розповіли, як мінімізувати вплив тополиного пуху.

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Як уникнути пуху

  • Не ходити вулицями під час вітряної сухої погоди з 10 до 19 години.
  • Носити маску, що захищає порожнини рота та носогорла від потрапляння пуху.
  • Носити сонцезахисні окуляри.
  • Під час поїздок на машині зачиняти вікна.
  • Обходити десятою дорогою місця скупчення тополь.

Заходи профілактики та захисту

  • Промивання носогорла морською водою або фізрозчином.
  • Використання вдома зволожувача повітря, адже пара обтяжує частинки пуху та прибиває їх до підлоги.
  • Частіше міняйте постільну білизну, адже пух гарно закріплюється на тканині.
  • Скорочуйте споживання продуктів, що посилюють алергічні реакції — шоколад, креветки, мед, апельсини тощо.

 

Сезон тополиного пуху — як убезпечитись від алергії та інших неприємностей - фото 1
Фото: kuow.org

Як захистити від пуху оселю

  • Встановити на відкриті вікна найдрібніші москітні сітки.
  • Завісити двері гнучкими москітними сітками або марлею — не завадить кілька разів на день обприскувати їх водою.
  • Пилотяжити один або кілька разів на день підлогу або влаштовувати вологе прибирання.
  • Щодня протирати пил, що накопичується на електроприладах та меблях.
  • Використовувати кондиціонери та інші прилади для фільтрації повітря.

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тополі
літо
поради
алергія
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