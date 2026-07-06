Смородина засыхает прямо с ягодами: в чем причина и как спасти куст

Уход за кустами смородины в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Самый страшный кошмар любого садовода — когда куст смородины внезапно начинает засыхать. Причем засыхают не только листья и ветки, но и ягоды. Существует несколько причин, по которым смородина гибнет. Если вовремя найти источник проблемы, есть шансы спасти растение и урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, почему засыхает смородина и что нужно сделать, чтобы спасти куст.

Почему куст смородины засыхает: основные причины

Когда смородина начинает засыхать в разгар плодоношения, садоводы часто винят жару. Но нередко проблема гораздо серьезнее.

Две основные проблемы, которые "выпивают жизнь" из растения, — вредители и болезни.

Вредители

Смородина начинает засыхать, если поражена тлей или почечным клещом. Заподозрить вредителей можно по следующим признакам:

на нижней стороне листьев или молодых побегах видны мелкие насекомые или их колонии;

листья скручиваются, желтеют или деформируются;

побеги ослабевают и начинают усыхать без видимой причины;

на кусте появляется липкий налет;

почки неестественно увеличены или не распускаются;

вокруг куста много муравьев, которые часто "разводят" тлю.

Заболевания

Если отдельные побеги внезапно засыхают, а листья покрываются пятнами или преждевременно опадают, это может свидетельствовать о развитии грибковой инфекции.

Как спасти куст смородины

Если причина во вредителях, необходимо провести обработку соответствующими инсектицидами. Но на начальной стадии могут помочь и народные средства: мыльный раствор, настой табака или отвар тысячелистника.

Когда проблема связана с заболеванием, все пораженные побеги нужно обрезать до здоровой древесины и утилизировать. После этого желательно провести обработку фунгицидом.

Как не допустить заражения смородины вредителями и болезнями

Следует соблюдать простые правила ухода за кустом:

Убирайте опавшие листья, в которых часто зимуют возбудители инфекций. Весной проводите профилактические обработки от грибковых болезней и вредителей. Регулярно прореживайте загущенные кусты для лучшей вентиляции. Своевременно обрезайте сухие, поврежденные и больные ветки. В жаркую погоду не забывайте о регулярном, но умеренном поливе теплой водой. Осматривайте кусты, чтобы выявить вредителей на ранней стадии. Удаляйте сорняки вокруг кустов, ведь они могут служить укрытием для вредителей и болезней.

Узнайте также, как подкормить летом огородные культуры, чтобы урожай не подвел

Чем следует опрыскать кусты помидоров, чтобы защитить завязь от жары.

Какие питательные удобрения помогут предотвратить появление пустоцветов на кабачках.