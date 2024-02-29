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Строгие правила полива замиокулькаса (долларовое дерево) — узнайте, чтобы растение не погибло

29 февраля 2024 23:08
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как поливать денежное дерево, чтобы оно погибло. Есть ряд важных нюансов — узнайте, как поливать комнатное растение
Замиокулькас в горшке. Фото: Рexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Правильный полив замиокулькаса является ключевым аспектом заботы о этом экзотическом растении. Несоблюдение правил полива может привести к серьезным проблемам и даже гибели растения. Узнайте строгие правила полива замиокулькаса, чтобы ваше растение процветало и радовало вас своим здоровым видом.

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Как часто нужно поливать замиокулькас

Замиокулькас требует внимательного подхода к поливу, поскольку реагирует на избыток и недостаток влаги. Ошибка в регулировании влажности может привести к загниванию корней или желтизне и засыханию листьев. Начинающие цветоводы часто сбиваются с толку относительно частоты полива, но решающую роль играют размер горшка, качество почвы и условия окружающей среды. 

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Замиокулькас в горшке. Фото: Рexels

Рекомендуется проводить полив лишь тогда, когда верхний слой земли в горшке подсохнет на 2/3, учитывая способность растения накапливать влагу в листьях. Важно не допускать пересушивания грунта, но и не переливать. В разное время года частота полива меняется, а также зависит от расположения горшка и его размера.

Как правильно поливать замиокулькас: снизу или сверху

Лучше всего поливать замиокулькас традиционным способом — под корень. Рекомендуется использовать отфильтрованную или стоявшую воду комнатной температуры, чтобы избежать возможных заболеваний растения. 

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Замиокулькас в горшке и другие растения. Фото: Рexels

Ежемесячно растению рекомендуется обеспечивать теплый "душ тропиков", который помогает создать благоприятные условия для его развития. Чтобы не перенасыщать грунт влагой, после полива можно прикрыть почву пленкой или удалить излишки влаги.

Также важно регулярно проверять поддон горшка на наличие воды и, при необходимости, удалять ее, чтобы предотвратить переувлажнение корней. Дополнительно, иногда полезно опрыскивать листву или протирать ее влажной салфеткой.

Чем баловать замиокулькас: удобрения после полива

С марта по октябрь рекомендуется удобрять растение раз в 2 недели, чтобы способствовать его здоровому росту. Лучше всего проводить эту процедуру на следующий день после полива, пока почва еще не высохла.

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Замиокулькас в горшке. Фото: Рexels

Жидкое удобрение для кактусов подойдет в качестве оптимального выбора для подкормки замиокулькаса.

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Замиокулькас в горшке. Фото: Рexels

Также, при поливе можно добавить небольшое количество янтарной кислоты в воду, чтобы поддерживать листья растения в хорошем состоянии, сохраняя их гладкость и зеленый цвет.

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за орхидеей — полив, пересадка, удачное место. 

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