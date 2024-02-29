Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Суворі правила поливу заміокулькаса (доларове дерево) — дізнайтеся, щоб рослина не загинула arrow

Суворі правила поливу заміокулькаса (доларове дерево) — дізнайтеся, щоб рослина не загинула

29 лютого 2024 23:08
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як поливати грошове дерево, щоб воно загинуло. Є ряд важливих нюансів — дізнайтеся, як поливати кімнатну рослину
Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Правильний полив заміокулькаса є ключовим аспектом турботи про цю екзотичну рослину. Недотримання правил поливу може призвести до серйозних проблем і навіть загибелі рослини. Дізнайтеся суворі правила поливу заміокулькаса, щоб ваша рослина процвітала і радувала вас своїм здоровим виглядом.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Як часто потрібно поливати заміокулькас

Заміокулькас вимагає уважного підходу до поливу, оскільки реагує на надлишок та нестачу вологи. Помилка регулювання вологості може призвести до загнивання коренів або жовтизні і засихання листя. Початківці квіткарі часто збиваються з пантелику щодо частоти поливу, але вирішальну роль грають розмір горщика, якість ґрунту та умови навколишнього середовища.

null
Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels

Рекомендується проводити полив лише тоді, коли верхній шар землі в горщику підсохне на 2/3 з огляду на здатність рослини накопичувати вологу в листі. Важливо не допускати пересушування ґрунту, але й не переливати. У різну пору року частота поливу змінюється, а також залежить від розташування горщика та його розміру.

Як правильно поливати заміокулькас: знизу чи зверху

Найкраще поливати заміокулькас традиційним способом — під корінь. Рекомендується використовувати відфільтровану або кімнатну температуру, що стояла, щоб уникнути можливих захворювань рослини.

null
Заміокулькас у горщику та інші рослини. Фото: Рexels

Щомісяця рослині рекомендується забезпечувати теплий "душ тропіків", що допомагає створити сприятливі умови для його розвитку. Щоб не перенасичувати ґрунт вологою, після поливу можна прикрити ґрунт плівкою або видалити надлишки вологи.

Також важливо регулярно перевіряти піддон горщика на наявність води і, при необхідності, видаляти її, щоб запобігти перезволоженню коріння. Додатково іноді корисно обприскувати листя або протирати його вологою серветкою.

Чим балувати заміокулькас: добрива після поливу

З березня по жовтень рекомендується удобрювати рослину раз на 2 тижні, щоб сприяти її здоровому зростанню. Найкраще проводити цю процедуру наступного дня після поливу, поки грунт ще не висох.

null
Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels

Рідке добриво для кактусів підійде як оптимальний вибір для підживлення замиокулькаса.

null
Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels

Також, при поливі можна додати невелику кількість бурштинової кислоти у воду, щоб підтримувати листя рослини в хорошому стані, зберігаючи їх гладкість та зелений колір.

Раніше ми писали, як правильно доглядати орхідею — полив, пересадка, вдале місце.

Також ми писали, як врятувати орхідею — супер метод із часником та рисом.

Також ми писали, як поливати кімнатні рослини, щоб не зіпсувати їх.

Радимо дізнатися, як правильно обрізати троянду навесні, щоб кущі пишно зацвіли.

лайфхаки
будинок
рослини, що не бояться тіні
кімнатні рослини
заміокулькас
грошове дерево

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина

19 лютого 2024
Новина з відео

22:34 В Україні ухилянтів штрафуватимуть на понад 50 тисяч гривень — за що каратимуть