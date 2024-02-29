Як поливати грошове дерево, щоб воно загинуло. Є ряд важливих нюансів — дізнайтеся, як поливати кімнатну рослину

Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels

Правильний полив заміокулькаса є ключовим аспектом турботи про цю екзотичну рослину. Недотримання правил поливу може призвести до серйозних проблем і навіть загибелі рослини. Дізнайтеся суворі правила поливу заміокулькаса, щоб ваша рослина процвітала і радувала вас своїм здоровим виглядом.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Як часто потрібно поливати заміокулькас

Заміокулькас вимагає уважного підходу до поливу, оскільки реагує на надлишок та нестачу вологи. Помилка регулювання вологості може призвести до загнивання коренів або жовтизні і засихання листя. Початківці квіткарі часто збиваються з пантелику щодо частоти поливу, але вирішальну роль грають розмір горщика, якість ґрунту та умови навколишнього середовища.

Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels

Рекомендується проводити полив лише тоді, коли верхній шар землі в горщику підсохне на 2/3 з огляду на здатність рослини накопичувати вологу в листі. Важливо не допускати пересушування ґрунту, але й не переливати. У різну пору року частота поливу змінюється, а також залежить від розташування горщика та його розміру.

Як правильно поливати заміокулькас: знизу чи зверху

Найкраще поливати заміокулькас традиційним способом — під корінь. Рекомендується використовувати відфільтровану або кімнатну температуру, що стояла, щоб уникнути можливих захворювань рослини.

Заміокулькас у горщику та інші рослини. Фото: Рexels

Щомісяця рослині рекомендується забезпечувати теплий "душ тропіків", що допомагає створити сприятливі умови для його розвитку. Щоб не перенасичувати ґрунт вологою, після поливу можна прикрити ґрунт плівкою або видалити надлишки вологи.

Також важливо регулярно перевіряти піддон горщика на наявність води і, при необхідності, видаляти її, щоб запобігти перезволоженню коріння. Додатково іноді корисно обприскувати листя або протирати його вологою серветкою.

Чим балувати заміокулькас: добрива після поливу

З березня по жовтень рекомендується удобрювати рослину раз на 2 тижні, щоб сприяти її здоровому зростанню. Найкраще проводити цю процедуру наступного дня після поливу, поки грунт ще не висох.

Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels

Рідке добриво для кактусів підійде як оптимальний вибір для підживлення замиокулькаса.

Заміокулькас у горщику. Фото: Рexels

Також, при поливі можна додати невелику кількість бурштинової кислоти у воду, щоб підтримувати листя рослини в хорошому стані, зберігаючи їх гладкість та зелений колір.

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