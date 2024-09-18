Как хранить свеклу, чтобы она не испортилась — полезные советы

Человек, держащий урожай свеклы в ящике. Фото: Freepik

После сбора урожая очень важно сохранить его, чтобы весь ваш труд на огороде не пошел "коту под хвост". Например, если вы собрали спелую и сочную свеклу и хотите, чтобы она сохранилась в таком же состоянии, вам нужно знать определенные правила.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Опытные огородники знают, как трудно выращивать красивые, большие и вкусные овощи, в частности, свеклу. Процесс хранения этого урожая также довольно непрост, но очень необходим. Чтобы сохранить свеклу в таком состоянии, какой вы ее вырастили, нужно знать некоторые простые, но очень важные правила.

Урожай свеклы в ящике. Фото: Gardening.org

Как правильно хранить свеклу после сбора урожая

Без использования глины

Во-первых, нужно осторожно срезать ботву свеклы, оставив один хвостик, но делать это так, чтобы не задеть мягкую часть, ведь овощ может испортиться во время хранения. Во-вторых, необходимо оставлять плоды сохнуть на один день под солнечными лучами и на два дня в месте, где есть тень.

Что касается условий хранения, то температура воздуха в помещении не должна быть "минусовой", а уровень влаги — не более 90%. При этом плоды нужно хранить в ящиках, посыпав их сверху песком, или в сетках. Важно, чтобы в помещении было сквозняк, ведь в противном случае есть риск развития плесени.

Хранение урожая свеклы в ящике. Фото: Zielony Ogrodek

При использовании глины

Чтобы сохранить урожай свеклы на долгое время, можете воспользоваться глиной, но развести ее нужно с водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Затем оставьте раствор в таком состоянии на неделю, чтобы он хорошо размок.

После этого окуните каждый плод в смесь так, чтобы на нем был тонкий слой глины, просушите овощи и положите их в ящик. В таком виде свекла может храниться до девяти месяцев, оставаясь такой же вкусной.

Напомним, мы писали о том, какие ошибки при хранении картофеля портят урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно хранить урожай тыквы.

Также мы сообщали о том, как правильно хранить чеснок, чтобы он пережил зиму.