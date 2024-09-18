Як зберігати буряк, щоб він не зіпсувався — корисні поради

Людина, яка тримає врожай буряку в ящику. Фото: Freepik

Після збору врожаю дуже важливо зберегти його, щоб вся ваша праця на городі не пішла "коту під хвіст". Наприклад, якщо ви зібрали стиглий і соковитий буряк і хочете, щоб він зберігся у такому ж стані, вам потрібно знати певні правила.

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Досвідчені городники знають, як важко вирощувати гарні, великі та смачні овочі, зокрема, буряк. Процес зберігання цього врожаю також є доволі непростим, але дуже необхідним. Щоб зберегти буряк у такому стані, яким ви його виростили, треба знати деякі прості, але дуже важливі правила.

Врожай буряку в ящику. Фото: Gardening.org

Як правильно зберігати буряк після збору врожаю

Без використання глини

По-перше, треба обережно зрізати бадилля буряку, залишивши один хвостик, але робити це так, щоб не зачепити м’яку частину, адже овоч може зіпсуватися під час зберігання. По-друге, необхідно залишати плоди сохнути на один день під сонячними променями і на два дні в місці, де є затінок.

Що стосується умов зберігання, то температура повітря у приміщенні не повинна бути "мінусовою", а рівень вологи — не більше 90%. При цьому плоди потрібно зберігати в ящиках, посипавши їх зверху піском, або у сітках. Важливо, щоб в приміщенні був протяг, адже в іншому випадку є ризик розвитку плісняви.

Зберігання врожаю буряку в ящику. Фото: Zielony Ogrodek

З використанням глини

Щоб зберегти врожай буряку на довгий час, можете скористатися глиною, але розвести її треба із водою так, щоб суміш була схожою на густу сметану. Потім залиште розчин у такому стані на тиждень, щоб він гарно розмокнув.

Після цього занурте кожен плід у суміш так, щоб на ньому був тонкий шар глини, просушіть овочі та покладіть їх до ящику. В такому вигляді буряк може зберігатися до дев’яти місяців, залишаючись таким само смачним.

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