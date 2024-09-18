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Так буряк точно не згниє — як правильно зберігати врожай овочу

18 вересня 2024 21:48
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор
Як зберігати буряк, щоб він не зіпсувався — корисні поради
Людина, яка тримає врожай буряку в ящику. Фото: Freepik
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор

Після збору врожаю дуже важливо зберегти його, щоб вся ваша праця на городі не пішла "коту під хвіст". Наприклад, якщо ви зібрали стиглий і соковитий буряк і хочете, щоб він зберігся у такому ж стані, вам потрібно знати певні правила.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Досвідчені городники знають, як важко вирощувати гарні, великі та смачні овочі, зокрема, буряк. Процес зберігання цього врожаю також є доволі непростим, але дуже необхідним. Щоб зберегти буряк у такому стані, яким ви його виростили, треба знати деякі прості, але дуже важливі правила.

Урожай свеклы в ящике
Врожай буряку в ящику. Фото: Gardening.org

Як правильно зберігати буряк після збору врожаю

Без використання глини

По-перше, треба обережно зрізати бадилля буряку, залишивши один хвостик, але робити це так, щоб не зачепити м’яку частину, адже овоч може зіпсуватися під час зберігання. По-друге, необхідно залишати плоди сохнути на один день під сонячними променями і на два дні в місці, де є затінок. 

Що стосується умов зберігання, то температура повітря у приміщенні не повинна бути "мінусовою", а рівень вологи — не більше 90%. При цьому плоди потрібно зберігати в ящиках, посипавши їх зверху піском, або у сітках. Важливо, щоб в приміщенні був протяг, адже в іншому випадку є ризик розвитку плісняви. 

Хранение урожая свеклы в ящике
Зберігання врожаю буряку в ящику. Фото: Zielony Ogrodek

З використанням глини

Щоб зберегти врожай буряку на довгий час, можете скористатися глиною, але розвести її треба із водою так, щоб суміш була схожою на густу сметану. Потім залиште розчин у такому стані на тиждень, щоб він гарно розмокнув.

Після цього занурте кожен плід у суміш так, щоб на ньому був тонкий шар глини, просушіть овочі та покладіть їх до ящику. В такому вигляді буряк може зберігатися до дев’яти місяців, залишаючись таким само смачним.

Нагадаємо, ми писали про те, якi помилки при зберіганні картоплі псують врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно зберігати врожай гарбузу. 

Також ми повідомляли про те, як правильно зберігати часник, щоб він пережив зиму.

овочі лайфхаки поради буряк

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