Як зберігати картоплю на зиму — головні помилки, через які овоч проростає і гниє

Картопля у дерев'яному ящику проросла. Скриншот з відео на Youtube

Виростити гарний врожай картоплі — це лише пів справи. Далі перед городниками стоять задачі вчасно викопати овоч, а також створити умови для тривалого зберігання. В іншому випадку бульба поросте, зів'яне або згниє. Тож, тяжка праця виявиться даремною.

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П'ять помилок при зберіганні картоплі, через які овоч гниє, проростає та в'яне

1. Непридатний для зберігання сорт картоплі

Не всі сорти цього овочу підходять для тривалого зберігання, до прикладу, непридатними є ранні. Така картопля, у кращому випадку, пролежать лише до листопада. Надалі вона почне втрачати свої смакові якості та проростати.

Для тривалого зберігання найкраще підходять пізні сорти картоплі. Вони лежать аж до наступного сезону, не втрачаючи смакові якості.

Картопля проросла у ящику. Фото: google.com

2. Ранній збір врожаю

Якщо викопати картоплю занадто рано, то довго вона не пролежить. Річ у тім, що у молодої картоплі надто тонка шкірка, яку легко пошкодити. Також така картопля схильна до зараження грибком та може почати гнисти.

Картоплю можна збирати, коли бадилля починає в'янути, жовтіти, та сохнути, але важливо й не перетримати овоч в землі. Ще одна ознака, що картопля дозріла, — над кущем земля трохи піднялася і потріскалася.

3. Неправильні умови зберігання картоплі

Картоплю слід зберігати у прохолодному темному місці при температурі 7–10°C.

Не зберігайте їх у холодильнику, оскільки низькі температури можуть перетворити картопляний крохмаль на цукор, що вплине на смак та текстуру. А якщо температура буде вищою за 10°C, то овоч почне проростати та в'янути.

Бережіть картоплю від дії світла, особливо сонячного. Тривалий вплив світла може призвести до утворення хлорофілу, внаслідок чого картопля зеленіє і набуває гіркого смаку.

Картопля у ящику. Фото: depositphotos.com

4. Невідібрана картопля

Деякі городники недбало підходять до вибору бульб для зберігання. Внаслідок цього весь урожай може зіпсуватися вже за кілька місяців. Пошкоджені або заражені коренеплоди поступово почнуть заражати здорові бульби й, зрештою, зіпсується все. Всі підозрілі плоди краще зберігати окремо та використовувати їх першими.

5. Перевірка проростання

Перед тим як відправити картоплю на зберігання, її варто перевірити. На кілька тижнів покладіть картоплю у вологе та прохолодне приміщення. Цього час буде достатньо, щоб визначити ушкодження чи хвороби. Ця процедура допоможе відібрати для зберігання лише найкращі бульби.

Також час від часу перевіряйте картоплю, чи немає ознак проростання. Адже це вказує на те, що картопля намагається рости, енергія та поживні речовини, що містяться в ній, використовуються, що впливає на її смак та якість.

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