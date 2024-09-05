Як зберігати гарбузи — правила та поради, щоб врожай пролежав до самої весни

Городник збирає врожай гарбуза. Фото: freepik.com

Восени настає час збору врожаю гарбуза. Одні плоди одразу пускають на консервацію та сушку, інші — на приготування сезонних смаколиків. І, звичайно, частину цих овочів готують для тривалого зберігання.

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Я к правильно зберігати гарбузи, щоб вони долежали до самої весни та не втратили свої смак та користь, ділимося з вами далі у нашому матеріалі.

Як зберігати гарбуз — умови, правила та поради

Особливо добре зберігаються гарбузи сортів:

Грибовський зимовий;

Мигдальний 35;

Мозолеєвський 49;

Прем'єра.

Але, звичайно, можна обирати й інші сорти. Для тривалого зберігання обирайте великі та середнього розміру гарбузи. Обов'язково перевірте їх на відсутність пошкоджень, щоб овоч не вразили гниль та грибок.

Корисна порада: якщо на гарбузах є невеликі пошкодження, обробіть їх 3% розчином марганцівки. Це виключить ризик загнивання плодів.

Гарбузи на городі. Фото: pixabay.com

Досвідчені городники кажуть, після збору врожаю гарбузи слід на тиждень помістити у приміщення, де температура повітря становить 25-28°C, а вологість тримається на рівні 85%.

Після того, як ви зібрали гарбузові з грядки, на тиждень помістіть їх туди, де температура повітря становить 25-28°C, а вологість тримається на рівні 85%. Бажано, щоб зрізані гарбузи полежали під сонцем і добре просушилися. У таких умовах культура дозріє, стане смачнішою, а її шкірка стане більш щільною. А невеликі подряпини заживуть, адже плід ще деякий час "живий".

Далі гарбуз можна покласти на постійне місце зберігання. Кращими умовами вважаються температура повітря від 4 до 9°C і вологість 70%. Особливо важливо, щоб приміщення добре провітрювалося.

Плоди варто тримати у картонних коробках або папері на невеликій відстані один від одного. Можна робити солом'яну підстилку.

Стиглі гарбузи на городі. Фото: pixabay.com

Гарбуз не любить сусідства з:

грушами;

яблуками;

сливами та іншими фруктами.

Річ у тім, що етилен, що виділяється плодами, значно скорочує тривалість зберігання гарбузів.

Пам'ятайте, врожай, поміщений на тривале зберігання, потребує постійного контролю: гарбузи потрібно перевіряти на наявність гнилі, своєчасно вибирати зіпсовані плоди.

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