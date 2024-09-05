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Гарбуз буде свіжим та солодким до самої весни — як правильно зберігати овоч

5 вересня 2024 01:37
Анастасія Мироненко - Редактор
Як зберігати гарбузи — правила та поради, щоб врожай пролежав до самої весни
Городник збирає врожай гарбуза. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Восени настає час збору врожаю гарбуза. Одні плоди одразу пускають на консервацію та сушку, інші — на приготування сезонних смаколиків. І, звичайно, частину цих овочів готують для тривалого зберігання. 

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Як правильно зберігати гарбузи, щоб вони долежали до самої весни та не втратили свої смак та користь, ділимося з вами далі у нашому матеріалі. 

Як зберігати гарбуз — умови, правила та поради 

Особливо добре зберігаються гарбузи сортів:

  • Грибовський зимовий;
  • Мигдальний 35;
  • Мозолеєвський 49;
  • Прем'єра.

Але, звичайно, можна обирати й інші сорти. Для тривалого зберігання обирайте великі та середнього розміру гарбузи. Обов'язково перевірте їх на відсутність пошкоджень, щоб овоч не вразили гниль та грибок. 

Корисна порада: якщо на гарбузах є невеликі пошкодження, обробіть їх 3% розчином марганцівки. Це виключить ризик загнивання плодів.

 

Як зберігати гарбуз — умови, правила та поради
Гарбузи на городі. Фото: pixabay.com

Досвідчені городники кажуть, після збору врожаю гарбузи слід на тиждень помістити у приміщення, де температура повітря становить 25-28°C, а вологість тримається на рівні 85%.

Після того, як ви зібрали гарбузові з грядки, на тиждень помістіть їх туди, де температура повітря становить 25-28°C, а вологість тримається на рівні 85%. Бажано, щоб зрізані гарбузи полежали під сонцем і добре просушилися. У таких умовах культура дозріє, стане смачнішою, а її шкірка стане більш щільною. А невеликі подряпини заживуть, адже плід ще деякий час "живий".

Далі гарбуз можна покласти на постійне місце зберігання. Кращими умовами вважаються температура повітря від 4 до 9°C і вологість 70%. Особливо важливо, щоб приміщення добре провітрювалося.

Плоди варто тримати у картонних коробках або папері на невеликій відстані один від одного. Можна робити солом'яну підстилку. 

 

Як правильно зберігати гарбузи, щоб вони пролежали до самої весни
Стиглі гарбузи на городі. Фото: pixabay.com

Гарбуз не любить сусідства з:

  • грушами;
  • яблуками;
  • сливами та іншими фруктами.

Річ у тім, що етилен, що виділяється плодами, значно скорочує тривалість зберігання гарбузів.

Пам'ятайте, врожай, поміщений на тривале зберігання, потребує постійного контролю: гарбузи потрібно перевіряти на наявність гнилі, своєчасно вибирати зіпсовані плоди.

Раніше ми писали, коли можна збирати врожай гарбуза на городі.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно необхідно зберігати моркву, щоб овоч залишався свіжим та смачним аж до наступного врожаю. 

Також радимо вам дізнатися, коли можна збирати врожай буряка на городі.

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