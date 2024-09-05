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Тыква будет свежей и сладкой до самой весны — как правильно хранить овощ

5 сентября 2024 01:37
Анастасия Мироненко - Редактор
Как хранить тыквы — правила и советы, чтобы урожай пролежал до самой весны
Огородник собирает урожай тыквы. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Осенью наступает время сбора урожая тыквы. Одни плоды сразу пускают на консервацию и сушку, другие на приготовление сезонных вкусностей. И, конечно, часть этих овощей готовят для длительного хранения.

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Как правильно хранить тыквы, чтобы они долежали до самой весны и не потеряли свои вкус и пользу, делимся с вами далее в нашем материале.

Как хранить тыкву — условия, правила и советы

Особенно хорошо сохраняются тыквы сортов:

  • Грибовский зимний;
  • Миндальный 35;
  • Мозолеевский 49;
  • Премьера

Но, конечно, можно выбирать и другие сорта. Для длительного хранения выбирайте большие и среднего размера тыквы. Обязательно проверьте их на отсутствие повреждений, чтобы овощ не поразили гниль и грибок.

Полезный совет: если на тыкве имеются небольшие повреждения, обработайте их 3% раствором марганцовки. Это исключит риск загнивания плодов.

 

Как хранить тыкву — условия, правила и советы
Тыквы на огороде. Фото: pixabay.com

Опытные огородники говорят, что после сбора урожая тыквы следует на неделю поместить в помещение, где температура воздуха составляет 25-28°C, а влажность держится на уровне 85%.

После того как вы собрали тыквенные из грядки, в неделю поместите их туда, где температура воздуха составляет 25-28°C, а влажность держится на уровне 85%. Желательно, чтобы срезанные тыквы полежали под солнцем и хорошо просушились. В таких условиях культура созреет, станет вкуснее, а ее кожура станет более плотной. А небольшие царапины заживут, ведь плод еще некоторое время "жив".

Далее тыкву можно положить на постоянное место хранения. Предпочтительными условиями считаются температура воздуха от 4 до 9°C и влажность 70%. Особенно важно, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Плоды следует держать в картонных коробках или бумаге на небольшом расстоянии друг от друга. Можно делать соломенную подстилку.

 

Как правильно хранить тыквы, чтобы они пролежали до самой весны
Спелые тыквы на огороде. Фото: pixabay.com

Тыква не любит соседства с:

  • грушами;
  • яблоками;
  • сливами и другими фруктами.

Дело в том, что выделяемый плодами этилен значительно сокращает продолжительность хранения тыкв.

Помните, урожай, помещенный на длительное хранение, нуждается в постоянном контроле: тыквы нужно проверять на наличие гнили, своевременно выбирать испорченные плоды.

Ранее мы писали, когда можно собирать урожай тыквы на огороде.

Напомним, мы рассказывали, как правильно хранить морковь, чтобы овощ оставался свежим и вкусным до следующего урожая.

Также советуем вам узнать, когда можно собирать урожай свеклы в огороде.

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