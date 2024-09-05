Как хранить тыквы — правила и советы, чтобы урожай пролежал до самой весны

Огородник собирает урожай тыквы. Фото: freepik.com

Осенью наступает время сбора урожая тыквы. Одни плоды сразу пускают на консервацию и сушку, другие на приготовление сезонных вкусностей. И, конечно, часть этих овощей готовят для длительного хранения.

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Как хранить тыкву — условия, правила и советы

Особенно хорошо сохраняются тыквы сортов:

Грибовский зимний;

Миндальный 35;

Мозолеевский 49;

Премьера

Но, конечно, можно выбирать и другие сорта. Для длительного хранения выбирайте большие и среднего размера тыквы. Обязательно проверьте их на отсутствие повреждений, чтобы овощ не поразили гниль и грибок.

Полезный совет: если на тыкве имеются небольшие повреждения, обработайте их 3% раствором марганцовки. Это исключит риск загнивания плодов.

Тыквы на огороде. Фото: pixabay.com

Опытные огородники говорят, что после сбора урожая тыквы следует на неделю поместить в помещение, где температура воздуха составляет 25-28°C, а влажность держится на уровне 85%.

После того как вы собрали тыквенные из грядки, в неделю поместите их туда, где температура воздуха составляет 25-28°C, а влажность держится на уровне 85%. Желательно, чтобы срезанные тыквы полежали под солнцем и хорошо просушились. В таких условиях культура созреет, станет вкуснее, а ее кожура станет более плотной. А небольшие царапины заживут, ведь плод еще некоторое время "жив".

Далее тыкву можно положить на постоянное место хранения. Предпочтительными условиями считаются температура воздуха от 4 до 9°C и влажность 70%. Особенно важно, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Плоды следует держать в картонных коробках или бумаге на небольшом расстоянии друг от друга. Можно делать соломенную подстилку.

Спелые тыквы на огороде. Фото: pixabay.com

Тыква не любит соседства с:

грушами;

яблоками;

сливами и другими фруктами.

Дело в том, что выделяемый плодами этилен значительно сокращает продолжительность хранения тыкв.

Помните, урожай, помещенный на длительное хранение, нуждается в постоянном контроле: тыквы нужно проверять на наличие гнили, своевременно выбирать испорченные плоды.

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