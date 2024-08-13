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Як зберігати моркву — буде хрумкою та соковитою аж до наступного врожаю

13 серпня 2024 12:22
Анастасія Мироненко - Редактор
Як правильно зберігати моркву — практичні та дієві поради для нового врожаю
Врожай великої моркви у мішку. Фото: pexels.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Зберігання моркви на зиму після збору врожаю — справжнє мистецтво, яке вимагає неабиякої майстерності. Адже необхідно зберігати коренеплід так, щоб він залишався соковитим і хрумким, щоб шкірка була тонка й овоч не проростав. 

Новини.LIVE розповідає, як правильно необхідно зберігати моркву, щоб овоч залишався свіжим та смачним аж до наступного врожаю. 

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Оптимальна температура для зберігання моркви від 0 до +3 °C. Якщо температура підіймається до +5 °C та вище, коренеплід починає проростати. 

Також необхідно звертати увагу і на вологість повітря, яка має бути близько 85-90%. Якщо повітря занадто сухе, то морква буде дерев'яною або ж швидко зів'яне. 

Мало хто знає, але важливий ще й рівень вуглекислого газу — природного консерванту, що уповільнює проростання при підвищених температурах, що зберігає товарний вигляд коренеплоду.

Вважається, рівень CO2 у приміщенні для моркви повинен бути 3-5%. Звичайно, вимірювати окремо рівень вуглекислого газу необов'язково. Просто стежте за тим, щоб у приміщенні, де зберігається морква, не було протягів. 

Крім цього, у жодному разі біля моркви не можна зберігати: яблука, гарбуз, груші. Вони виділяють етилен — газ, який сприяє швидкому дозріванню плодів.

 

Як зберігати моркву — буде хрумкою та соковитою аж до наступного врожаю
Врожай моркви. Фото: freepik.com

Секрети довготривалого зберігання моркви 

На тривалість зберігання цього коренеплоду впливає також час та умови збору врожаю. Необхідно дотримуватися таких правил:

  • припинити полив за 10 днів до збору;
  • не збирати врожай у сиру погоду;
  • швидко обрізати бадилля, не залишаючи хвостиків, адже воно тягне з коренеплоду вологу;
  • просушити моркву;
  • після того, як морква просохне на полі, викладаємо або в льох, або в сарай на кілька днів, щоб шкірка загрубіла й не була такою вразливою;
  • у жодному разі не мити моркву (так можна пошкодити шкірку й овоч вже довго зберігатися не буде);
  • якщо волосоподібного коріння забагато, підсохлі можна обірвати, а "живі" не варто, щоб не пошкодити ще тонку шкірку.

Моркву добре зберігати у дерев'яних ящиках або тканинних мішках. Для малої кількості дуже добре підійде папір. Пересипаючи піском чи навіть землею — важливо пересипати трохи сирим, але й не надто.

Раніше ми розповідали, як поливати моркву в серпні, щоб плоди вразили розмірами.

Нагадаємо, ми писали, коли можна збирати врожай буряка на городі.

Також радимо вам дізнатися, коли збирати врожай селери на городі.

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