Полив моркви у серпні — ці два простих правила допоможуть отримати великий врожай

Як поливати моркву в серпні, щоб плоди вразили розмірами — два важливих правила
Серпень є одним з найважливіших місяців для вирощування моркви, адже саме у цей період коренеплід потребує особливої уваги та догляду. Зокрема, велику роль у формуванні великих плодів відіграє правильний та вчасний полив.
Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати моркву у серпні, щоб плоди виросли великими, соковитими та сповненими вітамінів.
Два важливих правила поливу моркви у серпні
Дотримуючись лише цих двох простих, але важливих правил, можна забезпечити себе великим врожаєм моркви:
- Регулярність поливу. Морква потребує помірного, але регулярного зволоження ґрунту. У серпні важливо не допустити пересихання землі. Бажано поливати рослину хоча б раз на тиждень. Якщо спостерігається сильна спека, частоту поливу можна збільшити.
- Глибина поливу. Під час поливу важливо не просто намочити поверхню, а забезпечити просочування води у глибші шари, адже корені моркви ростуть глибоко. Рекомендується забезпечити зволоження на глибині 20-30 см. Це дозволить рослинам отримати достатню кількість вологи, навіть у сухих умовах.
Додаткові поради, які допоможуть зібрати щедрий врожай моркви
Не лише полив впливає на урожайність моркви. Виростити солодкі та великі коренеплоди також допоможуть такі прості поради:
- щоб зберігати вологу в ґрунті, замульчуйте рослину;
- розпушуйте ґрунт час від часу, щоб забезпечити доступ повітря до коренів;
- вчасно вносьте добрива, які забезпечать рослину корисними речовинами;
- перевіряйте рослину на наявність хвороб та шкідників, щоб своєчасно запобігати розповсюдженню та розмноженню.
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