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Як поливати моркву в серпні, щоб плоди вразили розмірами — два важливих правила

8 серпня 2024 06:55
Анастасія Мироненко - Редактор
Полив моркви у серпні — ці два простих правила допоможуть отримати великий врожай
Щедрий врожай моркви на городі. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Серпень є одним з найважливіших місяців для вирощування моркви, адже саме у цей період коренеплід потребує особливої уваги та догляду. Зокрема, велику роль у формуванні великих плодів відіграє правильний та вчасний полив. 

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Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати моркву у серпні, щоб плоди виросли великими, соковитими та сповненими вітамінів. 

Два важливих правила поливу моркви у серпні 

Дотримуючись лише цих двох простих, але важливих правил, можна забезпечити себе великим врожаєм моркви: 

  1. Регулярність поливу. Морква потребує помірного, але регулярного зволоження  ґрунту. У серпні важливо не допустити пересихання землі. Бажано поливати рослину хоча б раз на тиждень. Якщо спостерігається сильна спека, частоту поливу можна збільшити.
  2. Глибина поливу. Під час поливу важливо не просто намочити поверхню, а забезпечити просочування води у глибші шари, адже корені моркви ростуть глибоко. Рекомендується забезпечити зволоження на глибині 20-30 см. Це дозволить рослинам отримати достатню кількість вологи, навіть у сухих умовах.

 

Два важливих правила поливу моркви у серпні
Полив моркви на городі. Фото: freepik.com

Додаткові поради, які допоможуть зібрати щедрий врожай моркви 

Не лише полив впливає на урожайність моркви. Виростити солодкі та великі коренеплоди також допоможуть такі прості поради: 

  • щоб зберігати вологу в ґрунті, замульчуйте рослину;
  • розпушуйте ґрунт час від часу, щоб забезпечити доступ повітря до коренів;
  • вчасно вносьте добрива, які забезпечать рослину корисними речовинами;
  • перевіряйте рослину на наявність хвороб та шкідників, щоб своєчасно запобігати розповсюдженню та розмноженню. 

 

Раніше ми розповідали, чим підживити моркву у серпні. 

Нагадаємо, ми писали, як виростити кріп у серпні, щоб був пишний та ароматний. 

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