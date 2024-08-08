Полив моркви у серпні — ці два простих правила допоможуть отримати великий врожай

Щедрий врожай моркви на городі. Колаж: Новини.LIVE

Серпень є одним з найважливіших місяців для вирощування моркви, адже саме у цей період коренеплід потребує особливої уваги та догляду. Зокрема, велику роль у формуванні великих плодів відіграє правильний та вчасний полив.

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Два важливих правила поливу моркви у серпні

Дотримуючись лише цих двох простих, але важливих правил, можна забезпечити себе великим врожаєм моркви:

Регулярність поливу. Морква потребує помірного, але регулярного зволоження ґрунту. У серпні важливо не допустити пересихання землі. Бажано поливати рослину хоча б раз на тиждень. Якщо спостерігається сильна спека, частоту поливу можна збільшити. Глибина поливу. Під час поливу важливо не просто намочити поверхню, а забезпечити просочування води у глибші шари, адже корені моркви ростуть глибоко. Рекомендується забезпечити зволоження на глибині 20-30 см. Це дозволить рослинам отримати достатню кількість вологи, навіть у сухих умовах.

Полив моркви на городі. Фото: freepik.com

Додаткові поради, які допоможуть зібрати щедрий врожай моркви

Не лише полив впливає на урожайність моркви. Виростити солодкі та великі коренеплоди також допоможуть такі прості поради:

щоб зберігати вологу в ґрунті, замульчуйте рослину;

розпушуйте ґрунт час від часу, щоб забезпечити доступ повітря до коренів;

вчасно вносьте добрива, які забезпечать рослину корисними речовинами;

перевіряйте рослину на наявність хвороб та шкідників, щоб своєчасно запобігати розповсюдженню та розмноженню.

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