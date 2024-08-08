Полив моркови в августе — эти два простых правила помогут получить большой урожай

Щедрый урожай моркови на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Август является одним из важнейших месяцев для выращивания моркови, ведь именно в этот период корнеплод требует особого внимания и ухода. В частности, большую роль в формировании крупных плодов играет правильный и своевременный полив.

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Два важных правила полива моркови в августе

Следуя этим двум простым, но важным правилам, можно обеспечить себя большим урожаем моркови:

Регулярность полива. Морковь нуждается в умеренном, но регулярном увлажнении почвы. В августе важно не допустить пересыхания земли. Желательно поливать растение хотя бы раз в неделю. Если наблюдается сильная жара, частоту полива можно увеличить. Глубина полива. Во время полива важно не просто намочить поверхность, а обеспечить пропитку воды в более глубокие слои, ведь корни моркови растут глубоко. Рекомендуется обеспечить увлажнение на глубине 20-30 см. Это позволит растениям получить достаточное количество влаги даже в сухих условиях.

Полив моркови на огороде. Фото: freepik.com

Дополнительные советы, которые помогут собрать щедрый урожай моркови

Не только полив оказывает влияние на урожайность моркови. Вырастить сладкие и крупные корнеплоды также помогут следующие простые советы:

чтобы хранить влагу в почве, замульчируйте растение;

разрыхляйте почву время от времени, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням;

своевременно вносите удобрения, которые обеспечат растение полезными веществами;

проверяйте растение на наличие болезней и вредителей, чтобы своевременно предотвращать распространение и размножение.

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