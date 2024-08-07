Чим підживити моркву в серпні — найкращі добрива, поради дачникам

Дачник із зібраним урожаєм моркви. Фото: House Digest

Морква — це пізня городня культура, яка потребує вирішального підживлення в останній літній місяць. Щоб не загубити врожай цього овоча, який користується особливою популярністю на кухні, в серпні його варто "нагодувати" правильними добривами.

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За форму і розмір моркви відповідає калій, а за їхній присмак, тобто, за кількість цукру і вітамінів, — ще й фосфор на додачу. Тому для цього овоча найкращим підживленням будуть добрива із вмістом калію і фосфору, а ось від азоту треба відмовитися, адже він відповідає за розвиток наземних частин рослини.

Вирощена на городі морква. Фото: Epic Gardening

Дієве підживлення моркви в серпні

Деревна зола

Щоб покращити врожай моркви, в останній місяць літа можна підживити її деревною золою. Для цього посипте золу між рядами, де у вас росте морква, а потім обережно розпушуйте грядку. Можете також приготувати настій із золи — залийте окропом два стакани золи, залиште настоюватися, процідіть і полийте грядки.

Підживлення моркви на городі. Фото: скриншот з YouTube

Борна кислота

Щоб виростити найсолодшу моркву, треба збільшити об’єм цукру в ній, а зробити це можна за допомогою розчину борної кислоти. Для приготування суміші візьміть:

Борну кислоту — одну чайну ложку

Гарячу воду — один літр

Холодну воду — одне відро

Розмішайте кислоту в гарячій воді так, щоб порошок повністю розчинився в ній, і влийте її у холодну воду. Готовим розчином обприскуйте виключно листя моркви.

Зібраний урожай моркви. Фото: Freepik

Монофосфат калію

Досвідчені городники вважають це добриво ідеальним варіантом підживлення моркви, адже до його складу входить як калій, так і фосфор. Для приготування такого добрива виконайте всі кроки, які вказані в рекомендаціях на пакуванні, і полийте свою моркву на городі.

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