Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Вирішальне підживлення моркви у серпні — чим її поливати в останній місяць літа arrow

Вирішальне підживлення моркви у серпні — чим її поливати в останній місяць літа

7 серпня 2024 03:07
Катерина Волченко - Редактор
Чим підживити моркву в серпні — найкращі добрива, поради дачникам
Дачник із зібраним урожаєм моркви. Фото: House Digest
Катерина Волченко - Редактор

Морква — це пізня городня культура, яка потребує вирішального підживлення в останній літній місяць. Щоб не загубити врожай цього овоча, який користується особливою популярністю на кухні, в серпні його варто "нагодувати" правильними добривами.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

За форму і розмір моркви відповідає калій, а за їхній присмак, тобто, за кількість цукру і вітамінів, — ще й фосфор на додачу. Тому для цього овоча найкращим підживленням будуть добрива із вмістом калію і фосфору, а ось від азоту треба відмовитися, адже він відповідає за розвиток наземних частин рослини.

Выращенная на огороде морковь
Вирощена на городі морква. Фото: Epic Gardening

Дієве підживлення моркви в серпні

Деревна зола

Щоб покращити врожай моркви, в останній місяць літа можна підживити її деревною золою. Для цього посипте золу між рядами, де у вас росте морква, а потім обережно розпушуйте грядку. Можете також приготувати настій із золи — залийте окропом два стакани золи, залиште настоюватися, процідіть і полийте грядки.

Подкормка моркови на огороде
Підживлення моркви на городі. Фото: скриншот з YouTube

Борна кислота

Щоб виростити найсолодшу моркву, треба збільшити об’єм цукру в ній, а зробити це можна за допомогою розчину борної кислоти. Для приготування суміші візьміть:

  • Борну кислоту — одну чайну ложку
  • Гарячу воду — один літр
  • Холодну воду — одне відро

Розмішайте кислоту в гарячій воді так, щоб порошок повністю розчинився в ній, і влийте її у холодну воду. Готовим розчином обприскуйте виключно листя моркви

Собранный урожай моркови
Зібраний урожай моркви. Фото: Freepik

Монофосфат калію

Досвідчені городники вважають це добриво ідеальним варіантом підживлення моркви, адже до його складу входить як калій, так і фосфор. Для приготування такого добрива виконайте всі кроки, які вказані в рекомендаціях на пакуванні, і полийте свою моркву на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно сіяти моркву на городі, щоб потім її не проріджувати. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто посипати грядки на городі перед посадкою моркви. 

Також ми повідомляли про те, як правильно вирощувати моркву на городі.

врожай поради морква город

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:54 Два роки у рабстві — окупанти ув'язнили та катували українського журналіста з Мелітополя

02:11 У Курській області п'яні російські військові влаштували стрілянину — перехоплення ГУР

01:55 У команди недостатньо матчів топрівня — Шовковський про втрачену перемогу Динамо

01:32 У Миколаєві залицяльник скоригував ракетний удар по будинку жінки — що вирішив суд

01:26 Скандал з медалями — чому бігунці з Кенії повернули "срібло", а італійка втратила "бронзу"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Термінова новина

01:05 У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про атаку на місто

00:50 У Маріуполі щотижня помирає кілька сотень людей, — радник мера Андрющенко

00:32 Україна прорвалась у фінал з веслування — медальний залік одинадцятого дня Олімпіади

00:30 Як отримати військовий квиток — пояснення юристів

00:27 В Запоріжжі викрили шахрая, який збирав гроші на підтримку сім'ї загиблих від обстрілу співачок

02:54 Два роки у рабстві — окупанти ув'язнили та катували українського журналіста з Мелітополя

02:11 У Курській області п'яні російські військові влаштували стрілянину — перехоплення ГУР

01:55 У команди недостатньо матчів топрівня — Шовковський про втрачену перемогу Динамо

01:32 У Миколаєві залицяльник скоригував ракетний удар по будинку жінки — що вирішив суд

01:26 Скандал з медалями — чому бігунці з Кенії повернули "срібло", а італійка втратила "бронзу"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Термінова новина

01:05 У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про атаку на місто

00:50 У Маріуполі щотижня помирає кілька сотень людей, — радник мера Андрющенко

00:32 Україна прорвалась у фінал з веслування — медальний залік одинадцятого дня Олімпіади

00:30 Як отримати військовий квиток — пояснення юристів

00:27 В Запоріжжі викрили шахрая, який збирав гроші на підтримку сім'ї загиблих від обстрілу співачок

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині