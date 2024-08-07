Чем подкормить морковь в августе — самые лучшие удобрения, советы дачникам

Дачник с собранным урожаем моркови. Фото: House Digest

Морковь — это поздняя огородная культура, которая требует решающей подкормки в последний летний месяц. Чтобы не потерять урожай этого овоща, который пользуется особой популярностью на кухне, в августе его следует "накормить" правильными удобрениями.

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За форму и размер моркови отвечает калий, а за их привкус, то есть, за количество сахара и витаминов, — еще и фосфор вдобавок. Поэтому для этого овоща самой лучшей подкормкой будут удобрения с содержанием калия и фосфора, а вот от азота надо отказаться, ведь он отвечает за развитие наземных частей растения.

Выращенная на огороде морковь. Фото: Epic Gardening

Действенная подкормка моркови в августе

Древесная зола

Чтобы улучшить урожай моркови, в последний месяц лета можно подкормить ее древесной золой. Для этого посыпьте золу между рядами, где у вас растет морковь, а затем осторожно разрыхляйте грядку. Можете также приготовить настой из золы — залейте кипятком два стакана золы, оставьте настаиваться, процедите и полейте грядки.

Подкормка моркови на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Борная кислота

Чтобы вырастить сладкую морковь, нужно увеличить объем сахара в ней, а сделать это можно с помощью раствора борной кислоты. Для приготовления смеси возьмите:

Борную кислоту — одну чайную ложку

Горячую воду — один литр

Холодную воду — одно ведро

Размешайте кислоту в горячей воде так, чтобы порошок полностью растворился в ней, и влейте ее в холодную воду. Готовым раствором опрыскивайте исключительно листья моркови.

Собранный урожай моркови. Фото: Freepik

Монофосфат калия

Опытные огородники считают это удобрение идеальным вариантом подкормки моркови, ведь в его состав входит как калий, так и фосфор. Для приготовления такого удобрения выполните все шаги, указанные в рекомендациях на упаковке, и полейте морковь на огороде.

Напомним, мы писали о том, как правильно сеять морковь на огороде, чтобы потом ее не прореживать.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует посыпать грядки на огороде перед посадкой моркови.

Также мы сообщали о том, как правильно выращивать морковь на огороде.