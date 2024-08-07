Як сіяти кріп у серпні — хитрощі, що допоможуть виростити пишну і ароматну зелень

Секрети посіву кропу в серпні — виросте пишним та неймовірно ароматним
Серпень — це не тільки період збирання врожаю. В останній літній місяць ще можна висаджувати на грядках різні овочі, квіти та зелень. Зокрема, це вдалий період, щоб посіяти у відкритий ґрунт кріп. А щоб ця рослина виросла пишною, соковитою й ароматною, варто знати кілька хитрощів.
Новини.LIVE розповідає, як садити кріп у відкритий ґрунт у серпні.
Так, зазвичай, насіння кропу дуже повільно сходить. Це пов'язано з тим, що у ньому містяться ефірні олії. Проте, процес можна пришвидшити. Для цього необхідно:
- замочити насіння кропу у воді на дві доби;
- міняти рідину кожні 8 годин.
Після насіння можна висівати. Після вищезгаданих маніпуляцій сходи проклюнуться приблизно через шість днів.
Як сіяти кріп:
- оберіть сонячну ділянку;
- розпушіть і зволожте ґрунт;
- висаджуйте насіння у вологий ґрунт на глибину приблизно 3 см, залишаючи відстань між ними 3-5 см;
- помістіть насіння в лунки, присипте землею та полийте.
Після посадки насіння кропу, не забувайте регулярно зволожувати ґрунт і при необхідності розпушувати ґрунт.
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Нагадаємо, ми писали, яку зелень можна сіяти в серпні у відкритий ґрунт.
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