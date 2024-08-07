Как сеять укроп в августе — хитрости, которые помогут вырастить пышную зелень

Девушка держит веточки укропа. Фото: depositphotos.com

Август — это не только период сбора урожая. В последний летний месяц еще можно высаживать на грядках разные овощи, цветы и зелень. В частности, это удачный период, чтобы посеять в открытый грунт укроп. А чтобы это растение выросло пышным, сочным и ароматным, стоит знать несколько хитростей.

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Так, как правило, семена укропа очень медленно всходят. Это связано с тем, что в них содержатся эфирные масла. Однако процесс можно ускорить. Для этого необходимо:

замочить семена укропа в воде на двое суток;

менять жидкость каждые 8 часов.

После семена можно высевать. После вышеупомянутых манипуляций всходы проклюнутся примерно через шесть дней.

Как сеять укроп:

выберите солнечный участок;

разрыхлите и увлажните почву;

высаживайте семена во влажную почву на глубину примерно 3 см, оставляя расстояние между ними 3-5 см;

поместите семена в лунки, присыпьте землей и полейте.

После посадки семян укропа, не забывайте регулярно увлажнять почву и при необходимости рыхлить почву.

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