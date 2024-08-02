Чим підживити буряк у серпні 2024 — рецепт добрива від досвідчених городників

Чим підживити буряк у серпні — овоч вразить смаком та розміром
Буряк — один з найважливіших овочів для українців, без якого неможливо уявити багато страв. Щоб коренеплід виріс великим та солодким, його обов'язково слід вчасно удобрювати. Зокрема, коли плоди набирають масу та дозрівають.
Чим обов'язково підживити буряк у серпні, щоб врожай точно вас порадував, розповідаємо далі у матеріалі.
Якими добривами підживити буряк у серпні — поради досвідчених городників
Так, перш за все, як підгодівлю фахівці радять використовувати суперфосфат — це мінеральне фосфорне добриво, яке містить ще й масу корисних для рослин мікроелементів: сірку, магній, кальцій тощо. Необхідно взяти 50 г добрива на квадратний метр. Вносять прямо під рослину.
Також у фазу росту плодів можна підгодувати буряки добривом на основі марганцівки. Це чи не найкраще підживлення для коренеплоду. Рецепт на 10 л води наступний:
- марганцівка — 1 г;
- суперфосфат — 1 ст. л.;
- калімагнезія — 1 ст. л.;
- сечовина — 1 ч. л.;
- борна кислота — пів ч. л.
Можна також використати натуральне добриво. Найкраще для цього підходить деревна зола, яка є джерелом таких речовин, як:
- бор;
- марганець;
- калій;
- інші макро- і мікроелементи.
Необхідно склянку золи розчинити у 10 л води й полити цією рідиною буряки.
Також ефективною буде підгодівля буряка сіллю. Ця рослина любить її, і плоди виходять незвично солодкими. Підгодовувати буряк сіллю слід кілька разів в період зростання. Візьміть столову ложку солі, розмішайте її в 10 л води та полийте грядки.
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