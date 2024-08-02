Чим підживити буряк у серпні 2024 — рецепт добрива від досвідчених городників

Городник демонструє врожай буряків. Фото: bordehill.co.uk

Буряк — один з найважливіших овочів для українців, без якого неможливо уявити багато страв. Щоб коренеплід виріс великим та солодким, його обов'язково слід вчасно удобрювати. Зокрема, коли плоди набирають масу та дозрівають.

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Якими добривами підживити буряк у серпні — поради досвідчених городників

Так, перш за все, як підгодівлю фахівці радять використовувати суперфосфат — це мінеральне фосфорне добриво, яке містить ще й масу корисних для рослин мікроелементів: сірку, магній, кальцій тощо. Необхідно взяти 50 г добрива на квадратний метр. Вносять прямо під рослину.

Також у фазу росту плодів можна підгодувати буряки добривом на основі марганцівки. Це чи не найкраще підживлення для коренеплоду. Рецепт на 10 л води наступний:

марганцівка — 1 г;

суперфосфат — 1 ст. л.;

калімагнезія — 1 ст. л.;

сечовина — 1 ч. л.;

борна кислота — пів ч. л.

Буряк на городі. Фото: freepik.com

Можна також використати натуральне добриво. Найкраще для цього підходить деревна зола, яка є джерелом таких речовин, як:

бор;

марганець;

калій;

інші макро- і мікроелементи.

Необхідно склянку золи розчинити у 10 л води й полити цією рідиною буряки.

Також ефективною буде підгодівля буряка сіллю. Ця рослина любить її, і плоди виходять незвично солодкими. Підгодовувати буряк сіллю слід кілька разів в період зростання. Візьміть столову ложку солі, розмішайте її в 10 л води та полийте грядки.

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