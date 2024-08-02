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Чим підживити буряк у серпні — овоч вразить смаком та розміром

2 серпня 2024 21:48
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підживити буряк у серпні 2024 — рецепт добрива від досвідчених городників
Городник демонструє врожай буряків. Фото: bordehill.co.uk
Анастасія Мироненко - Редактор

Буряк — один з найважливіших овочів для українців, без якого неможливо уявити багато страв. Щоб коренеплід виріс великим та солодким, його обов'язково слід вчасно удобрювати. Зокрема, коли плоди набирають масу та дозрівають. 

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Чим обов'язково підживити буряк у серпні, щоб врожай точно вас порадував, розповідаємо далі у матеріалі. 

Якими добривами підживити буряк у серпні — поради досвідчених городників

Так, перш за все, як підгодівлю фахівці радять використовувати суперфосфат — це мінеральне фосфорне добриво, яке містить ще й масу корисних для рослин мікроелементів: сірку, магній, кальцій тощо. Необхідно взяти 50 г добрива на квадратний метр. Вносять прямо під рослину. 

Також у фазу росту плодів можна підгодувати буряки добривом на основі марганцівки. Це чи не найкраще підживлення для коренеплоду. Рецепт на 10 л води наступний:

  • марганцівка — 1 г;
  • суперфосфат — 1 ст. л.; 
  • калімагнезія  — 1 ст. л.;
  • сечовина — 1 ч. л.;
  • борна кислота — пів ч. л.

 

Якими добривами підживити буряк у серпні — поради досвідчених городників
Буряк на городі. Фото: freepik.com

Можна також використати натуральне добриво. Найкраще для цього підходить деревна зола, яка є джерелом таких речовин, як:

  • бор;
  • марганець;
  • калій;
  • інші макро- і мікроелементи.

Необхідно склянку золи розчинити у 10 л води й полити цією рідиною буряки. 

Також ефективною буде підгодівля буряка сіллю. Ця рослина любить її, і плоди виходять незвично солодкими. Підгодовувати буряк сіллю слід кілька разів в період зростання. Візьміть столову ложку солі, розмішайте її в 10 л води та полийте грядки.

 

Раніше ми розповідали, які садові та городні культури необхідно підживити у серпні. 

Нагадаємо, ми писали, які садові та городні рослини можна садити у відкритий ґрунт у серпні. 

Також радимо вам дізнатися, як виростити солодку кукурудзу на своєму городі. 

овочі поради добрива город серпень буряк

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22:15 Україні вдалося повернути з окупації 23 дитини

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