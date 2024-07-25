Що можна посадити у серпні 2024 — список городніх та садових культур, поради

Жінка садить рослину на городі. Фото: freepik.com

Останній місяць літа — час активного збору врожаю. Дозріває все: томати, огірки, кабачки, картоплю різні фрукти тощо. Все це багатство треба не тільки зібрати, а й правильно зберегти, законсервувати. Але виникає ще одне питання: що робити з порожньою землею і які садові та городні культури можна посадити у серпні?

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Досвідчені городники та садівники давно вже виділили овочі, які можна сміливо садити у цей період. Врожай вдасться зібрати ще до перших заморозків.

Що посадити в серпні на городі — список овочів та зелені

Перед тим, як вирішити, що посадити на присадибній ділянці, необхідно визначити такі критерії:

погода (що прогнозують синоптики на місяць);

освітлення;

частота поливу;

склад ґрунту;

де знаходиться ділянка, в низині чи на височині.

В останній місяць літа багато хто саджає у відкритий єрунт такі овочі та зелень:

квасоля;

ріпа;

огірок;

редис;

щавель;

дайкон;

горох;

кріп;

петрушка;

рукола;

базилік;

кінза.

Раніше ми розповідали, які сорти огірків можна посадити у липні та серпні.

Нагадаємо, ми писали, які бур'яни корисні та здатні підвищити врожайність вдвічі.

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