Що можна посадити у серпні 2024 — список городніх та садових культур, поради

Що посадити у серпні 2024 — список овочів, які порадують врожаєм ще до заморозків
Останній місяць літа — час активного збору врожаю. Дозріває все: томати, огірки, кабачки, картоплю різні фрукти тощо. Все це багатство треба не тільки зібрати, а й правильно зберегти, законсервувати. Але виникає ще одне питання: що робити з порожньою землею і які садові та городні культури можна посадити у серпні?
Досвідчені городники та садівники давно вже виділили овочі, які можна сміливо садити у цей період. Врожай вдасться зібрати ще до перших заморозків.
Що посадити в серпні на городі — список овочів та зелені
Перед тим, як вирішити, що посадити на присадибній ділянці, необхідно визначити такі критерії:
- погода (що прогнозують синоптики на місяць);
- освітлення;
- частота поливу;
- склад ґрунту;
- де знаходиться ділянка, в низині чи на височині.
В останній місяць літа багато хто саджає у відкритий єрунт такі овочі та зелень:
- квасоля;
- ріпа;
- огірок;
- редис;
- щавель;
- дайкон;
- горох;
- кріп;
- петрушка;
- рукола;
- базилік;
- кінза.
Раніше ми розповідали, які сорти огірків можна посадити у липні та серпні.
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