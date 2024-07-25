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Що посадити у серпні 2024 — список овочів, які порадують врожаєм ще до заморозків

25 липня 2024 21:48
Анастасія Мироненко - Редактор
Що можна посадити у серпні 2024 — список городніх та садових культур, поради
Жінка садить рослину на городі. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Останній місяць літа — час активного збору врожаю. Дозріває все: томати, огірки, кабачки, картоплю різні фрукти тощо. Все це багатство треба не тільки зібрати, а й правильно зберегти, законсервувати. Але виникає ще одне питання: що робити з порожньою землею і які садові та городні культури можна посадити у серпні? 

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Досвідчені городники та садівники давно вже виділили овочі, які можна сміливо садити у цей період. Врожай вдасться зібрати ще до перших заморозків. 

Що посадити в серпні на городі — список овочів та зелені 

Перед тим, як вирішити, що посадити на присадибній ділянці, необхідно визначити такі критерії:

  • погода (що прогнозують синоптики на місяць);
  • освітлення;
  • частота поливу;
  • склад ґрунту;
  • де знаходиться ділянка, в низині чи на височині.

В останній місяць літа багато хто саджає у відкритий єрунт такі овочі та зелень:

  • квасоля;
  • ріпа;
  • огірок;
  • редис;
  • щавель;
  • дайкон;
  • горох;
  • кріп;
  • петрушка;
  • рукола;
  • базилік;
  • кінза. 

 

Раніше ми розповідали, які сорти огірків можна посадити у липні та серпні.

Нагадаємо, ми писали, які бур'яни корисні та здатні підвищити врожайність вдвічі.

Також радимо вам дізнатися, чим підживити кавуни, щоб отримати солодкі плоди.

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