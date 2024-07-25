Что можно посадить в августе 2024 года — список огородных и садовых культур

Женщина сажает растение на огороде. Фото: freepik.com

Последний месяц лета — время активного сбора урожая. Созревает все: томаты, огурцы, кабачки, картофель разные фрукты и т.д. Все это богатство нужно не только собрать, но и правильно сохранить, законсервировать. Но возникает еще один вопрос: что делать с пустой землей и какие садовые и огородные культуры можно посадить в августе?

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Опытные огородники и садоводы давно уже выделили овощи, которые можно смело сажать в этот период. Урожай удастся собрать еще до первых заморозков.

Что посадить в августе на огороде — список овощей и зелени

Перед тем, как решить, что посадить на приусадебном участке, необходимо определить следующие критерии:

погода (прогнозы синоптиков на месяц);

освещение;

частота полива;

состав грунта;

где находится участок, в низине или на возвышенности.

В последний месяц лета многие сажают в открытый грунт такие овощи и зелень:

фасоль;

репа;

огурец;

редис;

щавель;

дайкон;

горох;

укроп;

петрушка;

руккола;

базилик;

кинза.

Ранее мы рассказывали, какие сорта огурцов можно посадить в июле и августе.

Напомним, мы писали, какие сорняки полезны и способны повысить урожайность вдвое.

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