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Что посадить в августе 2024 — список овощей, что порадуют урожаем еще до заморозков

25 июля 2024 21:48
Анастасия Мироненко - Редактор
Что можно посадить в августе 2024 года — список огородных и садовых культур
Женщина сажает растение на огороде. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Последний месяц лета — время активного сбора урожая. Созревает все: томаты, огурцы, кабачки, картофель разные фрукты и т.д. Все это богатство нужно не только собрать, но и правильно сохранить, законсервировать. Но возникает еще один вопрос: что делать с пустой землей и какие садовые и огородные культуры можно посадить в августе?

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Опытные огородники и садоводы давно уже выделили овощи, которые можно смело сажать в этот период. Урожай удастся собрать еще до первых заморозков.

Что посадить в августе на огороде — список овощей и зелени

Перед тем, как решить, что посадить на приусадебном участке, необходимо определить следующие критерии:

  • погода (прогнозы синоптиков на месяц);
  • освещение;
  • частота полива;
  • состав грунта;
  • где находится участок, в низине или на возвышенности.

В последний месяц лета многие сажают в открытый грунт такие овощи и зелень:

  • фасоль;
  • репа;
  • огурец;
  • редис;
  • щавель;
  • дайкон;
  • горох;
  • укроп;
  • петрушка;
  • руккола;
  • базилик;
  • кинза.

 

Ранее мы рассказывали, какие сорта огурцов можно посадить в июле и августе.

Напомним, мы писали, какие сорняки полезны и способны повысить урожайность вдвое.

Также советуем вам узнать, чем подкормить арбузы, чтобы получить сладкие плоды.

овощи советы огород сад август садоводство

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