Что можно посадить в августе 2024 года — список огородных и садовых культур

Что посадить в августе 2024 — список овощей, что порадуют урожаем еще до заморозков
Последний месяц лета — время активного сбора урожая. Созревает все: томаты, огурцы, кабачки, картофель разные фрукты и т.д. Все это богатство нужно не только собрать, но и правильно сохранить, законсервировать. Но возникает еще один вопрос: что делать с пустой землей и какие садовые и огородные культуры можно посадить в августе?
Опытные огородники и садоводы давно уже выделили овощи, которые можно смело сажать в этот период. Урожай удастся собрать еще до первых заморозков.
Что посадить в августе на огороде — список овощей и зелени
Перед тем, как решить, что посадить на приусадебном участке, необходимо определить следующие критерии:
- погода (прогнозы синоптиков на месяц);
- освещение;
- частота полива;
- состав грунта;
- где находится участок, в низине или на возвышенности.
В последний месяц лета многие сажают в открытый грунт такие овощи и зелень:
- фасоль;
- репа;
- огурец;
- редис;
- щавель;
- дайкон;
- горох;
- укроп;
- петрушка;
- руккола;
- базилик;
- кинза.
Ранее мы рассказывали, какие сорта огурцов можно посадить в июле и августе.
Напомним, мы писали, какие сорняки полезны и способны повысить урожайность вдвое.
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