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Які бур'яни здатні підвищити врожайність вдвічі — про це знають одиниці

23 липня 2024 19:34
Анастасія Мироненко - Редактор
Які бур'яни можна залишити на городі, щоб покращити врожайність — поради дачникам
Жінка працює на городі. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Бур'ян — головний ворог кожного городника та садівника. Ці рослини висмоктують з ґрунту усі корисні речовини й не дають іншим культурам розвиватися. Якщо не боротися з дикорослим зіллям, то урожайність земельної ділянки знизиться в рази. Проте є види, які все ж таки варто залишити. 

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Які бур'яни приносять користь та підвищують урожайність, розповідаємо далі в нашому матеріалі. Їх не варто виривати із земельної ділянки. 

Які види бур'яну здатні підвищити врожайність — перелік корисного зілля 

Корисним бур'яном можна вважати той, який має властивості рослини-супутника, тобто здатен відігнати шкідників, залучити корисних комах, сприяє здоров'ю ґрунту, збільшує вологість тощо. Деякі види можуть бути їстівними або виконувати декоративну функцію. 

Ось деякі види бур'яну, які знищувати на городі та в саду не варто. 

Кульбаба

Цей всім відомий бур'ян з яскравими жовтими квітами належить до медоносів. Тобто він приваблює корисних комах, таких як бджіл, за допомогою яких відбувається запилення корисних культур, зокрема огірків, кабачків, томатів, баклажанів.

До бур'янів-медоносів також належить конюшина, цикорій та дика ромашка, тож ці рослини також варто залишити на городі або у саду. 

 

Які види бур'яну здатні підвищити врожайність — перелік корисного зілля
Кульбаба у полі. Фото: depositphotos.com

Мокрець

Мокрець має поверхневе коріння, тому не шкодить городнім культурам, які ростуть значно глибше. Здатен утримувати вологу і захищає ґрунт від перегрівання.

Ця рослина належить до бур’янів-симбіонтів і приносить максимальну користь на грядках з:

  • помідорами;
  • перцем;
  • баклажанами;
  • капустою.

Також мокрець можна сміливо використовувати як мульчу, яка віддаватиме ґрунтові всі необхідні поживні речовини. 

 

Які бур'яни здатні підвищити врожайність вдвічі
Мокрець на городі. Фото: depositphotos.com

Полин

Цей бур’ян має низку корисних властивостей для саду та городу: 

  • діє як антисептик, поліпшуючи якість ґрунту і захищаючи городину від різноманітних захворювань;
  • ефективно бореться зі шкідниками завдяки своєму різкому запаху;
  • містить багато корисних мінералів, які вкрай необхідні для росту та розвитку рослин — марганець, мідь, цинк та залізо.

 

Які бур'яни можна залишити на городі, щоб покращити врожайність
Полин на городі. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, як швидко та ефективно очистити город або сад від хвоща.

Нагадаємо, ми писали, чому бур'ян полин-трава має бути на городі.

Також радимо вам дізнатися, чи допоможе щоденне прополювання грядок на городі раз і назавжди знищити бур'яни.

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