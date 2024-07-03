Чи варто щодня прополювати город, щоб позбутися бур'янів — поради для дачників

Дачник, який висмикує бур'яни на городі. Фото: Decorexpro

Постійна боротьба з різними бур’янами на городі та в саду — це справжнісінька проблема для дачників, адже це інколи буває доволі важко. Деякі господарі постійно прополюють свою ділянку, вважаючи, що це допоможе позбутися небажаних бур’янів, але чи варто це робити?

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Як прополювання городу допомагає знищувати бур’яни

Від того, як ви знищуєте бур’яни, залежить те, який врожай буде на вашому городі. Річ у тому, що бур’яни здатні витримувати перепади клімату, активно ростуть, поглинають поживні компоненти, які так необхідні культурам на городі, і провокують розмноження шкідників і розвиток різних захворювань.

Тому варто якомога ефективніше позбавлятися цих "чужинців", а в цьому вам допоможе прополювання. Воно потрібне для того, щоб насичувати майбутні плоди корисними компонентами.

Процедура знищення бур'янів на городі. Фото: Plant Care Today

Як часто варто прополювати грядки

Досвідчені городники радять проводити цю процедуру на своїй ділянці кожні десять або 14 днів. Річ у тому, що чим частіше ви будете прополювати грядки на городі, тим швидше буде скорочуватися кількість бур’янів на ділянці.

Процес прополювання городу садовим інструментом. Фото: The Sun

Як правильно прополювати город

По-перше, в жодному випадку не можна допускати того, щоб бур’яни на городі цвіли. Їх потрібно виривати разом з корінням, щоб завадити подальшому розростанню. Робити це краще у ґрунті, який перед цим був зволожений.

А по-друге, якщо вже так сталося, що грядка сильно заросла бур’янами, видаляйте їх ввечері. Причому, робити це варто протягом всього сезону, щоб не допустити того, щоб інші рослини на городі ставали слабшими.

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