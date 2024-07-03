Чи варто щодня прополювати город, щоб позбутися бур'янів — поради для дачників

Чи допоможе щоденне прополювання грядок на городі раз і назавжди знищити бур'яни
Постійна боротьба з різними бур’янами на городі та в саду — це справжнісінька проблема для дачників, адже це інколи буває доволі важко. Деякі господарі постійно прополюють свою ділянку, вважаючи, що це допоможе позбутися небажаних бур’янів, але чи варто це робити?
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Як прополювання городу допомагає знищувати бур’яни
Від того, як ви знищуєте бур’яни, залежить те, який врожай буде на вашому городі. Річ у тому, що бур’яни здатні витримувати перепади клімату, активно ростуть, поглинають поживні компоненти, які так необхідні культурам на городі, і провокують розмноження шкідників і розвиток різних захворювань.
Тому варто якомога ефективніше позбавлятися цих "чужинців", а в цьому вам допоможе прополювання. Воно потрібне для того, щоб насичувати майбутні плоди корисними компонентами.
Як часто варто прополювати грядки
Досвідчені городники радять проводити цю процедуру на своїй ділянці кожні десять або 14 днів. Річ у тому, що чим частіше ви будете прополювати грядки на городі, тим швидше буде скорочуватися кількість бур’янів на ділянці.
Як правильно прополювати город
По-перше, в жодному випадку не можна допускати того, щоб бур’яни на городі цвіли. Їх потрібно виривати разом з корінням, щоб завадити подальшому розростанню. Робити це краще у ґрунті, який перед цим був зволожений.
А по-друге, якщо вже так сталося, що грядка сильно заросла бур’янами, видаляйте їх ввечері. Причому, робити це варто протягом всього сезону, щоб не допустити того, щоб інші рослини на городі ставали слабшими.
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