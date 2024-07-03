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Поможет ли ежедневная прополка грядок на огороде раз и навсегда уничтожить сорняки

3 июля 2024 00:03
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Стоит ли ежедневно пропалывать огород, чтобы избавиться от сорняков — советы для дачников
Дачник, выдергивающий сорняки на огороде. Фото: Decorexpro
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Постоянная борьба с разными сорняками на огороде и в саду — это самая настоящая проблема для дачников, ведь иногда это бывает довольно трудно. Некоторые хозяева постоянно пропалывают свой участок, считая, что это поможет избавиться от нежелательных сорняков, но стоит ли это делать?

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Как прополка огорода помогает уничтожать сорняки

От того, как вы уничтожаете сорняки, зависит, какой урожай будет на вашем огороде. Дело в том, что сорняки способны выдерживать перепады климата, активно растут, поглощают питательные компоненты, которые так необходимы культурам на огороде, и провоцируют размножение вредителей и развитие различных заболеваний.

Поэтому стоит как можно эффективнее избавляться от этих "чужаков", а в этом вам поможет прополка. Она нужна для того, чтобы насыщать будущие плоды полезными компонентами.

Процедура уничтожения сорняков на огороде
Процедура уничтожения сорняков в огороде. Фото: Plant Care Today

Как часто стоит пропалывать грядки

Опытные огородники советуют проводить данную процедуру на своем участке каждые десять или 14 дней. Дело в том, что чем чаще вы прополите грядки на огороде, тем быстрее будет сокращаться количество сорняков на участке.

Процесс прополки огорода садовым инструментом
Процесс прополки огорода садовым инструментом. Фото: The Sun

Как правильно пропалывать огород

Во-первых, ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы сорняки на огороде цвели. Их нужно вырывать вместе с корнями, чтобы помешать дальнейшему разрастанию. Делать это лучше в почве, которая перед этим была увлажнена.

А во-вторых, если уж так случилось, что грядка сильно заросла сорняками, удаляйте их вечером. Причем, делать это следует в течение всего сезона, чтобы не допустить того, чтобы другие растения на огороде становились слабее.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро уничтожить одуванчики на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно избавиться от ядовитого плюща в саду.

Также мы сообщали о том, зачем и как правильно разрыхлять почву на огороде.

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