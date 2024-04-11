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Попрощайтеся з кульбабами — як назавжди позбутися рослин на городі

11 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як видалити кульбаби з городу — механічні та народні методи
Людина, яка викопує кульбаби з городу. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кульбаби — це така ж сама проблема для дачників, як і бур’яни, адже їхнє коріння є дуже довгим, і їх дуже важко видалити. Проте, існують прості, але дієві способи, які допоможуть прибрати небажані рослини зі своєї ділянки.

Новини.LIVE розповідає, як це зробити.

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Щоб скористатися цим механічним методом, помістіть цей інструмент навколо кульбаби і вдавіть його в землю, щоб схопити коріння. Після цього залишається просто витягнути його звідти.

Лопата

Перш, ніж лопатою витягнути коріння кульбаби, потрібно спочатку полити рослину. Після цього копайте лопатою на глибину всього штика, щоб вийняти кульбабу.

Коса, тример або газонокосарка

Щоб прибрати кульбаби з газону, скошуйте ділянку на мінімальній висоті над землею раз на тиждень.

Человек, держащий одуванчик
Людина, яка тримає кульбабу. Фото: Pixabay

Як можна видалити кульбаби з ділянки народними методами

Окріп

Спочатку поставте воду закип’ятити, після чого виліть півлітра води на кульбаби. Повторіть цей процес ще, щонайменше, двічі, і побачите, що за декілька днів рослини повинні загинути.

Сіль

Спочатку приберіть верхню частину кульбаби, а місце, де ви зрізали рослину, присипте ретельно кам’яною сіллю. Таким чином, сіль витягне вологу з коріння, через що рослина загине. 

Оцет

Візьміть воду та оцет і змішайте їх у пропорції один до одного, потім влийте цю суміш до пульверизатора. Ним обприскайте кульбаби і залийте під корінь. За декілька днів можна сміливо видаляти загиблу рослину. До речі, це краще робити тоді, коли надворі немає вітру, щоб не пошкодити інші рослини на ділянці.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини вигідно вирощувати на городі для продажу і себе. 

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рослини
город
кульбабки
народні методи

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