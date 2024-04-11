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Попрощайтесь с одуванчиками — как навсегда избавиться от растений на огороде

11 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удалить одуванчики с огорода — механические и народные методы
Человек, выкапывающий одуванчики с огорода. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Одуванчики — это такая же проблема для дачников, как и сорняки, ведь их корни очень длинные, и их очень трудно удалить. Однако, существуют простые, но действенные способы, которые помогут убрать нежелательные растения со своего участка.

Новини.LIVE рассказывает, как это сделать.

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Чтобы использовать этот механический метод, поместите этот инструмент вокруг одуванчика и вдавите его в землю, чтобы схватить корни. После этого остается просто вытащить его оттуда.

Лопата

Прежде, чем лопатой вытащить корни одуванчика, нужно сначала полить растение. После этого копайте лопатой на глубину всего штыка, чтобы вынуть одуванчик.

Коса, триммер или газонокосилка

Чтобы убрать одуванчики с газона, скашивайте участок на минимальной высоте над землей раз в неделю.

Человек, держащий кульбабу
Человек, держащий одуванчик. Фото: Pixabay

Как удалить одуванчики с участка народными методами

Кипяток

Сначала поставьте воду кипятиться, после чего вылейте пол-литра воды на одуванчики. Повторите этот процесс еще, по меньшей мере, дважды, и увидите, что через несколько дней растения должны погибнуть.

Соль

Сначала уберите верхнюю часть одуванчика, а место, где вы срезаете растение, присыпьте тщательно каменной солью. Таким образом, соль вытянет влагу из корней, из-за чего растение погибнет.

Уксус

Возьмите воду и уксус и смешайте их в пропорции один к одному, затем влейте эту смесь в пульверизатор. Им опрыскайте одуванчики и залейте под корень. Через несколько дней можно смело удалять погибшее растение. Кстати, это лучше делать тогда, когда на улице нет ветра, чтобы не повредить другие растения на участке.

Напомним, мы писали о том, какие растения выгодно выращивать в огороде для продажи и себя.

Раньше мы рассказывали о том, как можно раз и навсегда избавиться от грибка на растениях.

Также мы сообщали о том, какие растения способны защитить от вредителей.

растения
огород
одуванчики
народные методы

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