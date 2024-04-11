Как удалить одуванчики с огорода — механические и народные методы

Человек, выкапывающий одуванчики с огорода. Фото: Pinterest

Одуванчики — это такая же проблема для дачников, как и сорняки, ведь их корни очень длинные, и их очень трудно удалить. Однако, существуют простые, но действенные способы, которые помогут убрать нежелательные растения со своего участка.

Новини.LIVE рассказывает, как это сделать.

Читайте также:

Как можно избавиться от одуванчиков на газоне механическими методами

"Штопор" для удаления стержневых сорняков

Чтобы использовать этот механический метод, поместите этот инструмент вокруг одуванчика и вдавите его в землю, чтобы схватить корни. После этого остается просто вытащить его оттуда.

Лопата

Прежде, чем лопатой вытащить корни одуванчика, нужно сначала полить растение. После этого копайте лопатой на глубину всего штыка, чтобы вынуть одуванчик.

Коса, триммер или газонокосилка

Чтобы убрать одуванчики с газона, скашивайте участок на минимальной высоте над землей раз в неделю.

Человек, держащий одуванчик. Фото: Pixabay

Как удалить одуванчики с участка народными методами

Кипяток

Сначала поставьте воду кипятиться, после чего вылейте пол-литра воды на одуванчики. Повторите этот процесс еще, по меньшей мере, дважды, и увидите, что через несколько дней растения должны погибнуть.

Соль

Сначала уберите верхнюю часть одуванчика, а место, где вы срезаете растение, присыпьте тщательно каменной солью. Таким образом, соль вытянет влагу из корней, из-за чего растение погибнет.

Уксус

Возьмите воду и уксус и смешайте их в пропорции один к одному, затем влейте эту смесь в пульверизатор. Им опрыскайте одуванчики и залейте под корень. Через несколько дней можно смело удалять погибшее растение. Кстати, это лучше делать тогда, когда на улице нет ветра, чтобы не повредить другие растения на участке.

Напомним, мы писали о том, какие растения выгодно выращивать в огороде для продажи и себя.

Раньше мы рассказывали о том, как можно раз и навсегда избавиться от грибка на растениях.

Также мы сообщали о том, какие растения способны защитить от вредителей.