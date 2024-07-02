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Як можна раз і назавжди "вбити" отруйний плющ в саду — ефективні методи боротьби

2 липня 2024 06:52
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Як можна знищити отруйний плющ в саду без шкоди для здоров'я — поради для дачників
Отруйний плющ навколо дерева. Фото: Plant Care Today
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Така популярна серед садівників рослина, як отруйний плющ, є справжньою проблемою для дачі, адже вона дуже токсична для людини під час спалювання. Якщо ви помітили цей бур’ян у своєму саду і хочете його якомога швидше позбутися, варто знати прості методи боротьби.

Про це розповідає Southern Living.

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Досвідчені садівники поділилися цінними рекомендаціями щодо того, як можна швидко і без шкоди для здоров’я знищити отруйний плющ у саду. Йдеться про саморобні засоби, витягування і задушення цього бур’яну, тобто, про методи, які не включають у себе агресивні хімічні препарати.

Внешний вид ядовитого плюща
Зовнішній вигляд отруйного плюща. Фото: Pinterest

Найефективніші методи знищення отруйного плюща в саду

Саморобний засіб

Якщо ви не хочете користуватися хімією, зробіть дієвий препарат проти плюща власноруч. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Сіль — одна склянка
  • Вода — один літр
  • Засіб для миття посуду — одна столова ложка
  • Оцет — одна столова ложка

Змішайте це все у розчин і обприскайте всю рослину, але варто зберігати терпіння і проводити цю процедуру повторно, щоб назавжди позбутися бур’яну.

Ядовитый плющ в тени
Отруйний плющ у затінку. Фото: Pinterest

Спосіб витягування

Можна витягнути плющ руками, але для цього одягніть садові рукавички, кофту з довгими рукавами, штани і шкарпетки, щоб уникнути прямого контакту з отруйним плющем. Потім візьміть гострі ножиці та обріжте надземні стебла, а кореневу систему викопайте невеликою лопаткою.

Викопані та зрізані частини рослини обов’язково покладіть до міцних мішків або під прямі сонячні промені, щоб вона засохла і не змогла більше пустити коріння.

Ядовитый плющ в лесу
Отруйний плющ у лісі. Фото: Lifehacker

Спосіб задушення

Можна накрити цей бур’ян великим пластиковим брезентом і залишити в такому стані на тиждень, щоб він засох. Потім обріжте наземні пагони і викорчуйте отруйний плющ. Але садівники радять не спалювати рослину і обов’язково під час робіт бути одягненими.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно знищити кульбаби на дачі механічними і народними методами. 

Раніше ми розповідали про те, чому в жодному випадку не можна позбавлятися кропиви на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому бур’ян полин-трава повинен бути на городі.

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