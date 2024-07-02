Як можна знищити отруйний плющ в саду без шкоди для здоров'я — поради для дачників

Як можна раз і назавжди "вбити" отруйний плющ в саду — ефективні методи боротьби
Така популярна серед садівників рослина, як отруйний плющ, є справжньою проблемою для дачі, адже вона дуже токсична для людини під час спалювання. Якщо ви помітили цей бур’ян у своєму саду і хочете його якомога швидше позбутися, варто знати прості методи боротьби.
Про це розповідає Southern Living.
Досвідчені садівники поділилися цінними рекомендаціями щодо того, як можна швидко і без шкоди для здоров’я знищити отруйний плющ у саду. Йдеться про саморобні засоби, витягування і задушення цього бур’яну, тобто, про методи, які не включають у себе агресивні хімічні препарати.
Найефективніші методи знищення отруйного плюща в саду
Саморобний засіб
Якщо ви не хочете користуватися хімією, зробіть дієвий препарат проти плюща власноруч. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:
- Сіль — одна склянка
- Вода — один літр
- Засіб для миття посуду — одна столова ложка
- Оцет — одна столова ложка
Змішайте це все у розчин і обприскайте всю рослину, але варто зберігати терпіння і проводити цю процедуру повторно, щоб назавжди позбутися бур’яну.
Спосіб витягування
Можна витягнути плющ руками, але для цього одягніть садові рукавички, кофту з довгими рукавами, штани і шкарпетки, щоб уникнути прямого контакту з отруйним плющем. Потім візьміть гострі ножиці та обріжте надземні стебла, а кореневу систему викопайте невеликою лопаткою.
Викопані та зрізані частини рослини обов’язково покладіть до міцних мішків або під прямі сонячні промені, щоб вона засохла і не змогла більше пустити коріння.
Спосіб задушення
Можна накрити цей бур’ян великим пластиковим брезентом і залишити в такому стані на тиждень, щоб він засох. Потім обріжте наземні пагони і викорчуйте отруйний плющ. Але садівники радять не спалювати рослину і обов’язково під час робіт бути одягненими.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно знищити кульбаби на дачі механічними і народними методами.
Раніше ми розповідали про те, чому в жодному випадку не можна позбавлятися кропиви на городі.
Також ми повідомляли про те, чому бур’ян полин-трава повинен бути на городі.
Читайте Новини.LIVE!