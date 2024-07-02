Как можно уничтожить ядовитый плющ в саду без вреда для здоровья — советы для дачников

Как можно раз и навсегда "убить" ядовитый плющ в саду — эффективные методы борьбы
Такое популярное среди садоводов растение, как ядовитый плющ, является настоящей проблемой для дачи, ведь оно очень токсично для человека во время сжигания. Если вы заметили этот сорняк в своем саду и хотите от него поскорее избавиться, стоит знать простые методы борьбы.
Об этом рассказывает Southern Living.
Опытные садоводы поделились ценными рекомендациями по поводу того, как можно быстро и без ущерба для здоровья уничтожить ядовитый плющ в саду. Речь идет о самодельных средствах, извлечении и удушении этого сорняка, то есть, о методах, которые не включают в себя агрессивные химические препараты.
Самые эффективные методы уничтожения ядовитого плюща в саду
Самодельное средство
Если вы не хотите пользоваться химией, сделайте действенный препарат против плюща своими руками. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- Соль — один стакан
- Вода — один литр
- Средство для мытья посуды — одна столовая ложка
- Уксус — одна столовая ложка
Смешайте это все в раствор и опрыскивайте все растение, но следует сохранять терпение и проводить эту процедуру повторно, чтобы навсегда избавиться от сорняка.
Способ извлечения
Можно вытянуть плющ руками, но для этого наденьте садовые перчатки, кофту с длинными рукавами, брюки и носки, чтобы избежать прямого контакта с ядовитым плющом. Затем возьмите острые ножницы и обрежьте надземные стебли, а корневую систему выкопайте небольшой лопаткой.
Выкопанные и срезанные части растения обязательно положите в крепкие мешки или под прямые солнечные лучи, чтобы оно засохло и не смогло больше пустить корни.
Способ удушения
Можно накрыть этот сорняк большим пластиковым брезентом и оставить в таком состоянии на неделю, чтобы он засох. Затем обрежьте наземные побеги и выкорчивайте ядовитый плющ. Но садоводы советуют не сжигать растение и обязательно во время работ быть одетыми.
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