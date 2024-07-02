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Как можно раз и навсегда "убить" ядовитый плющ в саду — эффективные методы борьбы

2 июля 2024 06:52
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Как можно уничтожить ядовитый плющ в саду без вреда для здоровья — советы для дачников
Ядовитый плющ вокруг дерева. Фото: Plant Care Today
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Такое популярное среди садоводов растение, как ядовитый плющ, является настоящей проблемой для дачи, ведь оно очень токсично для человека во время сжигания. Если вы заметили этот сорняк в своем саду и хотите от него поскорее избавиться, стоит знать простые методы борьбы.

Об этом рассказывает Southern Living.

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Опытные садоводы поделились ценными рекомендациями по поводу того, как можно быстро и без ущерба для здоровья уничтожить ядовитый плющ в саду. Речь идет о самодельных средствах, извлечении и удушении этого сорняка, то есть, о методах, которые не включают в себя агрессивные химические препараты.

Внешний вид ядовитого плюща
Внешний вид ядовитого плюща. Фото: Pinterest

Самые эффективные методы уничтожения ядовитого плюща в саду

Самодельное средство

Если вы не хотите пользоваться химией, сделайте действенный препарат против плюща своими руками. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:

  • Соль — один стакан
  • Вода — один литр
  • Средство для мытья посуды — одна столовая ложка
  • Уксус — одна столовая ложка

Смешайте это все в раствор и опрыскивайте все растение, но следует сохранять терпение и проводить эту процедуру повторно, чтобы навсегда избавиться от сорняка.

Ядовитый плющ в тени
Ядовитый плющ в тени. Фото: Pinterest

Способ извлечения

Можно вытянуть плющ руками, но для этого наденьте садовые перчатки, кофту с длинными рукавами, брюки и носки, чтобы избежать прямого контакта с ядовитым плющом. Затем возьмите острые ножницы и обрежьте надземные стебли, а корневую систему выкопайте небольшой лопаткой.

Выкопанные и срезанные части растения обязательно положите в крепкие мешки или под прямые солнечные лучи, чтобы оно засохло и не смогло больше пустить корни.

Ядовитый плющ в лесу
Ядовитый плющ в лесу. Фото: Lifehacker

Способ удушения

Можно накрыть этот сорняк большим пластиковым брезентом и оставить в таком состоянии на неделю, чтобы он засох. Затем обрежьте наземные побеги и выкорчивайте ядовитый плющ. Но садоводы советуют не сжигать растение и обязательно во время работ быть одетыми.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно уничтожить одуванчики на даче механическими и народными методами.

Раньше мы рассказывали о том, почему ни в коем случае нельзя избавляться от крапивы на огороде.

Также мы сообщали о том, почему сорняк полынь-трава должен быть на огороде.

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