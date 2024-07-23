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Какие сорняки способны повысить урожайность вдвое — об этом знают единицы

23 июля 2024 19:34
Анастасия Мироненко - Редактор
Какие сорняки можно оставить на огороде, чтобы улучшить урожайность — советы дачникам
Женщина работает на огороде. Фото: shutterstock.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Сорняк — главный враг каждого огородника и садовода. Эти растения высасывают из почвы все полезные вещества и не дают другим культурам развиваться. Если не бороться с дикорастущей травой, то урожайность земельного участка снизится в разы. Однако есть виды, которые все же стоит оставить.

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Какие сорняки приносят пользу и повышают урожайность, рассказываем далее в нашем материале. Их не следует вырывать из земельного участка.

Какие виды сорняка способны повысить урожайность — перечень полезной травы

Полезным сорняком можно считать тот, который обладает свойствами растения-спутника, то есть способен отогнать вредителей, привлечь полезных насекомых, способствует здоровью почвы, увеличивает влажность и т.д. Некоторые виды могут быть съедобны или выполнять декоративную функцию.

Вот некоторые виды сорняков, которые уничтожать на огороде и в саду не стоит.

Одуванчик

Этот всем известный сорняк с яркими желтыми цветами относится к медоносам. То есть он привлекает полезных насекомых, таких как пчел, с помощью которых происходит опыление полезных культур, в частности, огурцов, кабачков, томатов, баклажанов.

К сорнякам-медоносам также относятся клевер, цикорий и дикая ромашка, поэтому эти растения также следует оставить на огороде или в саду.

 

Какие виды сорняка способны повысить урожайность — перечень полезного зелья
Одуванчик в поле. Фото: depositphotos.com

Мокрец

Мокрец имеет поверхностные корни, поэтому не вредит огородным культурам, которые растут значительно глубже. Способен удерживать влагу и защищает почву от перегрева.

Это растение относится к сорнякам-симбионтам и приносит максимальную пользу на грядках с:

  • помидорами;
  • перцем;
  • баклажанами;
  • капустой.

Также мокрец можно смело использовать в качестве мульчи, которая будет отдавать почве все необходимые питательные вещества.

 

Какие сорняки способны повысить урожайность вдвое
Мокрец на огороде. Фото: depositphotos.com

Полынь

Этот сорняк обладает рядом полезных свойств для сада и огорода:

  • действует как антисептик, улучшая качество почвы и защищая овощи от различных заболеваний;
  • эффективно борется с вредителями благодаря своему резкому запаху;
  • содержит много полезных минералов, крайне необходимых для роста и развития растений — марганец, медь, цинк и железо.

 

Какие сорняки можно оставить на огороде, чтобы улучшить урожайность
Полынь на огороде. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, я быстро и эффективно очистить огород или сад от хвоща.

Напомним, мы писали, почему сорняк полынь-трава должна быть на огороде.

Также советуем вам узнать, поможет ли ежедневная пропалка грядок на огороде раз и навсегда уничтожить сорняки.

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