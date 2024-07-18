Хвощ на городі — як швидко позбутися бур'яну, дієві поради городникам

Хвощ назавжди піде з вашого городу — як швидко позбутися бур'яну
Хвощ польовий — вічний ворог кожного городника, який спроможний буквально за лічені дні розростися й захопити всю ділянку. Цей бур'ян важко виполоти, адже його кореневище здатне проникати в ґрунт на глибину до 100 см. Проте, все ж вдалося розробити ефективний спосіб боротьби.
Як швидко та ефективно очистити город або сад від хвоща, розповідаємо далі у нашому матеріалі.
Хвощ польовий — небезпека для саду та городу
Хвощ польовий або як ще його називають сосонка поширений по всій Україні. У світі є близько 30 різновидів цієї рослини, тоді як в нашій країні зростає 9 видів цього бур'яну.
Хвощ часто використовують у народній медицині, проте для городу та саду він становить небезпеку. Тож, коли він з'являється на ділянці, необхідно одразу шукати способи його знищення. Адже рослина швидко росте та поширюється, захоплюючи нові й нові території.
Бур'ян розмножується за допомогою спороносного колоска. А вегетативне розмноження відбувається завдяки маленьким бульбам, які утворюються на коренях. Рослина поглинає чимало поживних речовин з ґрунту та пригнічує рослини поряд, що веде до зниження урожайності.
Як боротися із хвощем на городі та в саду
Так, фахівці зазначають, перший крок, який необхідно зробити для ефективної боротьби із хвощем — це розкислити ґрунт. Цей бур'ян добре себе почуває саме у кислій землі, хоча деякі види так само добре ростуть і в нейтральній.
Як зрозуміти, що ґрунт закислений? На це може вказувати поява дикорослих рослин на ділянці. Окрім хвоща ви можете помітити:
- кислицю;
- подорожник;
- мох;
- щавель;
- жовтець повзучий тощо.
Щоб розкислити ґрунт, можна:
- внести деревний попіл (можна як у сипучому, так і у рідкому стані);
- восени посипати ґрунт вапном чи перекопати його;
- висіяти жито, гірчицю, фацелію чи овес;
- використовувати доломітове борошно.
Також хвощу буде складно розвиватися та розростатися, якщо поруч ростуть хрестоцвітні: ріпак озимий, жито, редька, редис чи рукола.
У боротьбі з хвощем також допоможуть:
- глибоке орання;
- культивація;
- перекопування.
Раніше ми писали, чи допоможе щоденне прополювання грядок на городі раз і назавжди знищити бур'яни.
Нагадаємо, ми розповідали, як можна раз і назавжди знищити отруйний плющ в саду.
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