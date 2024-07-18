Хвощ на городі — як швидко позбутися бур'яну, дієві поради городникам

Чоловік виполює бур'яни з городу. Колаж: Новини.LIVE

Хвощ польовий — вічний ворог кожного городника, який спроможний буквально за лічені дні розростися й захопити всю ділянку. Цей бур'ян важко виполоти, адже його кореневище здатне проникати в ґрунт на глибину до 100 см. Проте, все ж вдалося розробити ефективний спосіб боротьби.

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Хвощ польовий — небезпека для саду та городу

Хвощ польовий або як ще його називають сосонка поширений по всій Україні. У світі є близько 30 різновидів цієї рослини, тоді як в нашій країні зростає 9 видів цього бур'яну.

Хвощ часто використовують у народній медицині, проте для городу та саду він становить небезпеку. Тож, коли він з'являється на ділянці, необхідно одразу шукати способи його знищення. Адже рослина швидко росте та поширюється, захоплюючи нові й нові території.

Бур'ян розмножується за допомогою спороносного колоска. А вегетативне розмноження відбувається завдяки маленьким бульбам, які утворюються на коренях. Рослина поглинає чимало поживних речовин з ґрунту та пригнічує рослини поряд, що веде до зниження урожайності.

Хвощ польовий. Фото: google.com

Як боротися із хвощем на городі та в саду

Так, фахівці зазначають, перший крок, який необхідно зробити для ефективної боротьби із хвощем — це розкислити ґрунт. Цей бур'ян добре себе почуває саме у кислій землі, хоча деякі види так само добре ростуть і в нейтральній.

Як зрозуміти, що ґрунт закислений? На це може вказувати поява дикорослих рослин на ділянці. Окрім хвоща ви можете помітити:

кислицю;

подорожник;

мох;

щавель;

жовтець повзучий тощо.

Щоб розкислити ґрунт, можна:

внести деревний попіл (можна як у сипучому, так і у рідкому стані);

восени посипати ґрунт вапном чи перекопати його;

висіяти жито, гірчицю, фацелію чи овес;

використовувати доломітове борошно.

Також хвощу буде складно розвиватися та розростатися, якщо поруч ростуть хрестоцвітні: ріпак озимий, жито, редька, редис чи рукола.

У боротьбі з хвощем також допоможуть:

глибоке орання;

культивація;

перекопування.

Раніше ми писали, чи допоможе щоденне прополювання грядок на городі раз і назавжди знищити бур'яни.

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