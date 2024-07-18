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Хвощ назавжди піде з вашого городу — як швидко позбутися бур'яну

18 липня 2024 19:54
Анастасія Мироненко - Редактор
Хвощ на городі — як швидко позбутися бур'яну, дієві поради городникам
Чоловік виполює бур'яни з городу. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Хвощ польовий — вічний ворог кожного городника, який спроможний буквально за лічені дні розростися й захопити всю ділянку. Цей бур'ян важко виполоти, адже його кореневище здатне проникати в ґрунт на глибину до 100 см. Проте, все ж вдалося розробити ефективний спосіб боротьби. 

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Як швидко та ефективно очистити город або сад від хвоща, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

Хвощ польовий — небезпека для саду та городу 

Хвощ польовий або як ще його називають сосонка поширений по всій Україні. У світі є близько 30 різновидів цієї рослини, тоді як в нашій країні зростає 9 видів цього бур'яну

Хвощ часто використовують у народній медицині, проте для городу та саду він становить небезпеку. Тож, коли він з'являється на ділянці, необхідно одразу шукати способи його знищення. Адже рослина швидко росте та поширюється, захоплюючи нові й нові території. 

Бур'ян розмножується за допомогою спороносного колоска. А вегетативне розмноження відбувається завдяки маленьким бульбам, які утворюються на коренях. Рослина поглинає чимало поживних речовин з ґрунту та пригнічує рослини поряд, що веде до зниження урожайності.

 

Хвощ на городі — як швидко позбутися бур'яну, дієві поради городникам
Хвощ польовий. Фото: google.com

Як боротися із хвощем на городі та в саду 

Так, фахівці зазначають, перший крок, який необхідно зробити для ефективної боротьби із хвощем — це розкислити ґрунт. Цей бур'ян добре себе почуває саме у кислій землі, хоча деякі види так само добре ростуть і в нейтральній. 

Як зрозуміти, що ґрунт закислений? На це може вказувати поява дикорослих рослин на ділянці. Окрім хвоща ви можете помітити:

  • кислицю;
  • подорожник;
  • мох;
  • щавель;
  • жовтець повзучий тощо.

Щоб розкислити ґрунт, можна: 

  • внести деревний попіл (можна як у сипучому, так і у рідкому стані);
  • восени посипати ґрунт вапном чи перекопати його;
  • висіяти жито, гірчицю, фацелію чи овес;
  • використовувати доломітове борошно.

Також хвощу буде складно розвиватися та розростатися, якщо поруч ростуть хрестоцвітні: ріпак озимий, жито, редька, редис чи рукола.

У боротьбі з хвощем також допоможуть:

  • глибоке орання;
  • культивація;
  • перекопування.

 

Раніше ми писали, чи допоможе щоденне прополювання грядок на городі раз і назавжди знищити бур'яни.

Нагадаємо, ми розповідали, як можна раз і назавжди знищити отруйний плющ в саду.

Також радимо вам дізнатися, чому бур'ян полин-трава має бути на городі.

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