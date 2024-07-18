Хвощ на огороде — как быстро избавиться от сорняка, действенные советы огородникам

Мужчина выпалывает сорняки из огорода. Коллаж: Новини.LIVE

Хвощ полевой — вечный враг каждого огородника, способный буквально за считанные дни разрастись и захватить весь участок. Этот сорняк трудно выполоть, ведь его корни способны проникать в грунт на глубину до 100 см. Тем не менее все же удалось разработать эффективный способ борьбы.

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Хвощ полевой — опасность для сада и огорода

Хвощ полевой или, как еще его называют, сосенка распространен по всей Украине. В мире есть около 30 разновидностей этого растения, тогда как в нашей стране произрастает 9 видов данного сорняка.

Хвощ часто используют в народной медицине, однако для огорода и сада он представляет опасность. Итак, когда он появляется на участке, необходимо сразу искать способы его уничтожения. Ведь растение быстро растет и распространяется, захватывая все новые и новые территории.

Сорняк размножается с помощью спороносного колоска. А вегетативное размножение происходит благодаря маленьким клубням, которые образуются на корнях. Растение поглощает немало питательных веществ из почвы и подавляет растения рядом, что ведет к снижению урожайности.

Хвощ полевой. Фото: google.com

Как бороться с хвощом на огороде и в саду

Так, специалисты отмечают, что первый шаг, который необходимо сделать для эффективной борьбы с хвощом — это раскислить почву. Этот сорняк хорошо себя чувствует именно в кислой земле, хотя некоторые виды так же хорошо растут и в нейтральной.

Как понять, что почва закислена? На это может указывать появление дикорастущих растений на участке. Кроме хвоща вы можете заметить:

кислицу;

подорожник;

мох;

щавель;

лютик ползучий и т.д.

Чтобы раскислить почву, можно:

внести древесный пепел (можно как в сыпучем, так и в жидком состоянии);

осенью посыпать почву известью или перекопать ее;

высеять рожь, горчицу, фацелию или овес;

использовать доломитовую муку.

Также хвощу будет сложно развиваться и разрастаться, если рядом растут крестоцветные: озимый рапс, рожь, редька, редис или руккола.

В борьбе с хвощом также помогут:

глубокое рыхление;

культивация;

перекапывание.

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